¿Sigue el pleito? Alejandra Guzmán demuestra su TRISTEZA por lo sucedido con Frida Sofía (VIDEO)

Alejandra Guzmán se ha mantenido hermética en cuanto a los supuestos dimes y diretes con su hija Frida Sofía, pero en esta ocasión ha sorprendido al expresar sus sentimientos su tristeza en sus redes sociales.

Hay que recordar que Frida Sofía dio mucho de qué hablar en los últimos meses, primero por las declaraciones que hizo en contra de Michelle Salas y Sylvia Pasquel, y luego, por lo que dijo sobre su madre con quien actualmente ya no tiene contacto.

La reina del rock, quien interpreta canciones como “Hacer el amor con otro”, mencionó al sitió “Un nuevo día”, que no estaba de acuerdo con las declaraciones de su hija Frida Sofía, justo antes de que se dieran a conocer los problemas entre ambas:

“Es algo que no aplaudo, es algo que no me agrada, es un pleito que no es mi pleito, yo creo que a veces en la familia hay cosas que se pueden malinterpretar y pues yo las amo a todas”