Significado de Ghostin de Ariana Grande

Historia de Ghostin de Ariana Grande

Ariana Grande en vivo

La joven cantante Ariana Grande fue la escritora de la canción Ghostin, tema que pertenece al álbum Thank U, Next, producción de mayor éxito en su carrera.

Al momento de escribirla, aseguró que la letra se trata de "sentirse mal por la persona con la que estás porque amas a alguien más. Sentirse mal porque puedes decir que no puede compararse… y cómo debería estar fantasmándolo".

¿Por qué Ariana Grande no canta Ghostin?

Ariana Grande y Mac Miller

La canción fue escrita por la cantante a manera de despedida de su relación con Mac Miller, el rapero que falleció debido a sobredosis de drogas.

A Ariana le costó mucho trabajo asimilar la pérdida de un gran amor en su vida y por lo tanto juró no interpretar en vivo Ghostin.

Letra en español de Ghostin de Ariana Grande

Con este sencillo, que por cierto son de las mejores canciones de Ariana Grande, se colocó como una de las artistas jóvenes con más reproducciones en plataformas musicales como Spotify y YouTube, además de las miles de ventas que ha recaudado desde su lanzamiento.

LETRA EN ESPAÑOL DE GHOSTIN

Sé que me escuchas cuando lloro

Intento contener el llanto por la noches

Mientras estás durmiendo a mi lado

Pero son tus brazos los que necesito esta vez (esta vez)

Mira las cartas que nos han repartido

Si fueras alguien más

Probablemente no duraría un día

Lágrimas pesadas, un desfile de lluvia del infierno (del infierno)

Cariño, lo haces muy bien

Has sido tan comprensible, has sido tan bueno

Y te estoy poniendo en esto más de lo que uno debería hacerlo

Y me estoy odiando porque no quieres

Admitir que esto te duele

Sé que te rompe el corazón cuando lloro otra vez

Por él, mmm

Sé que te rompe el corazón cuando lloro otra vez

En lugar de dejarlo ir

Lo enfrentaremos, lo superaremos, soy una chica con

Un montón de equipaje

Pero te amo, lo superaremos, soy una chica con

Un montón de equipaje, oh sí

Aunque desearía que estuviera aquí

No quiero que esto viva en tu cabeza

Él solo viene a visitarme

Cuando estoy soñando de vez en cuando (en cuando)

Y después de todo lo que hemos pasado

(Y después de todo lo que hemos pasado)

Hay mucho que esperar

Todo lo que se hizo y todo lo que se dijo

Déjalo todo aquí en esta cama contigo

Cariño, lo haces muy bien

Has sido tan comprensible, has sido tan bueno

Y te estoy poniendo en esto más de lo que uno debería hacerlo

Y me estoy odiando porque no quieres

Admitir que esto te duele, cariño

Sé que te rompe el corazón cuando lloro otra vez

Por él, mmm

Sé que te rompe el corazón cuando lloro otra vez

En lugar de dejarlo ir

Lo enfrentaremos, lo superaremos, soy una chica con

Un montón de equipaje

Pero te amo (pero te amo), lo superaremos (lo superaremos)

Soy una chica con un montón de equipaje, oh, sí, sí.

Ghostin de Ariana Grande no cuenta con vídeo oficial, sin embargo el audio de la canción en Youtube lleva más de 28 millones de reproducciones.

