Significado de Amorfoda de Bad Bunny

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, uno de los cantantes más importantes que hay en latinoamérica actualmente es el “Conejo malo”, pero uno de sus primeros éxitos internacionales fue Amorfoda de Bad Bunny.

Por ello te queremos contar un poco más sobre esta canción, la cual nos relata una historia de desamor.

Bad Bunny, quien recientemente hizo historia al obtener el número uno con “El último tour del mundo”, guarda en su corazón la canción Amorfoda, reconociendo que es una de las piezas más especiales y exitosas que ha creado.

Letra de la canción Amorfoda de Bad Bunny

La canción cuenta con 800 millones de reproducciones

Esta es la letra de la exitosa canción de Bad Bunny para que puedas cantar a todo volumen cuando quieras.

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé

Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso

Si pudiera te pidiera que devuelva' to' los besos que te di

La' palabra' y todo el tiempo que perdí

Me arrepiento una y mil veces de haber confiado' en ti (huh)

Quisiera que te sientas como yo me siento (siento)

Quisiera ser como tú, sin sentimiento

Quisiera sacarte de mi pensamiento

Quisiera cambiarle el final al cuento

Las barras y los tragos han sido testigo'

Del dolor que me causaste y to' lo que hiciste conmigo

Un infeliz en el amor que aún no te supera

Y que ahora camina solo sin nadie por todas las acera'

Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe

Y por qué si yo era tan bueno to'a esta mierda tú me hiciste

Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste

Siempre voy a maldecir el día en que naciste

Los chocolates que te di y todas las flores

Se convierten hoy en día en pesadilla' y dolore'

Ya yo perdí la fe de que tú mejore'

Si después de la lluvia sale el arcoíri' pero sin colore', yeh

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh

¿Qué género es la canción Amorfoda de Bad Bunny?

Esta canción es del género de Trap, aunque también se puede considerar pop, debido a su piano melódico y su letra, la cual enamoró a todos los fans.

De hecho la canción cuenta con más de 800 millones de visualizaciones desde su estreno en 2918 en la cuenta oficial de Youtube del cantante.

¿Qué quiere decir Amorfoda?

Esta es una de las más exitosas del interprete

De acuerdo con varios medios, Amorfoda es una palabra de origen portugues, que su traducción al español es “Amor jodido” o bien “Que se joda el amor”, lo cual tendría sentido, teniendo en cuenta que esta canción de Bad Bunny es tiene una letra de desamor.

Si bien probablemente hay Álbum de Bad Bunny nuevo muy pronto, la épica amorfoda es una canción que nunca pasa de moda.

