Siete cosplays increíbles que te volarán la mente

Tres cosplays increíbles que te volarán la mente

El cosplay es una forma de arte en sí misma que requiere un talento y una habilidad increíble para lograrlo. Estos artistas pasan meses de dedicación y pasión para recrear personajes icónicos de películas, anime y videojuegos.

Ya sea que sorprenda a los fanáticos en las convenciones con sus creaciones realistas o aturda a los espectadores en las redes sociales con su giro único en un personaje querido, aquí encontraras cosplays que nos dejaron boquiabiertos.

Joker de Jannet Incosplay

El Joker de Todd Phillip protagonizado por Joaquin Phoenix incendió la industria del cine cuando se estrenó. Su versión fundamentada del icónico villano de Batman lo empujó a convertirse en un éxito de taquilla, recaudando más de mil millones en ingresos.

La cosplayer 'Jannet Incosplay' impresionó a sus seguidores cuando compartió su versión escalofriante y precisa de una representación del icónico payaso que nos hizo ver doble.

Recreando lo que seguramente se convertirá en una escena clásica en el cine, la talentosa artista recreó el maquillaje y el traje morado, y se recostó en su silla mientras fumaba un cigarrillo, encarnando la transformación de Arthur Fleck a la perfección.

Caveira de Meg Turney

Desde su lanzamiento en 2015, Tom Clancy's Rainbow Six Siege se ha convertido en uno de los shooters en primera persona más populares hasta la fecha, y no parece estar disminuyendo en el corto plazo.

La popular modelo e influencer en línea Meg Turney compartió su versión de Taina "Caveira" Pereira de la expansión de 2016 Operation Skull Rain, y cautivó a la comunidad R6 con una increíble atención al detalle, recreando su arma y su atuendo.

La brasileña se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los fanáticos con su icónica pintura y boina de calavera blanca y negra, que Turney captura fielmente. Su pose enmarcada contra el fondo de humo rojo lo lleva al siguiente nivel.

Mercy (Imp) de Stella Chuu

Overwatch es uno de los mejores tiradores en equipo, ya que su diverso elenco de héroes se ha conectado con millones y se ha convertido en el favorito de los fanáticos entre la comunidad de cosplaying.

La prolífica cosplayer 'Stella Chuu' ha pasado su carrera perfeccionando sus intrincados trajes, y tiene una larga lista de creaciones estelares, desde populares animes hasta League of Legends. Sin embargo, su asombrosa interpretación del curandero de Overwatch, Mercy, hizo que nuestras cabezas giraran.

Siguiendo con la piel legendaria 'Imp', Stella da vida a la variante blanca y morada del ángel de la guarda con un cielo al atardecer lila y naranja como telón de fondo, un marcado contraste con sus alas realistas y su atuendo preciso.

Spider-Gwen de Little Jem

Spider-Man: Into the Spider-Verse de Sony fue la gran animación de 2019, y sorprendió a muchos fanáticos de los cómics, ya que su sincera historia sobre Miles Morales lidiando con un versículo múltiple se convirtió en un fenómeno de la cultura pop.

La artista británica y ganadora del premio Esports Cosplayer of the Year 2019, 'Little Jem', sorprendió a los fanáticos con su interpretación realista de Gwen Stacy que es tan perfecta, es como si el personaje animado saltara de la pantalla.

La estrella de cosplay británica no solo logra el traje de araña del personaje de la película, sino que se ve completamente idéntica a la heroína, incluso hasta el peinado y los piercings de cejas. Si alguna vez necesitan un Spider-Gwen de acción real, saben a quién llamar.

Kairi de Alodia Gosiengfiao

La serie Kingdom Hearts de Square Enix finalmente se cerró después de su lanzamiento original en PlayStation 2 en 2002, dejando a los fanáticos esperando una década para llegar a la conclusión del popular mash-up de Disney.

La modelo y personalidad filipina Alodia Gosiengfiao se convirtió en Kairi del RPG de larga duración, capturando el intrincado estilo del querido personaje, como su top con capucha rosa y negro, y su falda plisada estampada.

Chun-Li de Yaya Han

Street Fighter cambió la industria del juego para siempre cuando llegó a las salas de juego en 1987, y ayudó a dar forma a la escena de lucha competitiva que conocemos hoy en día con su mecánica innovadora.

La diseñadora de vestuario y jueza de cosplay, Yaya Han, compartió su atuendo del personaje icónico de la serie, Chun-Li, capturando una toma increíble que recrea perfectamente su postura pateante.

El luchador Capcom fue la primera vez que un personaje femenino apareció en un juego de lucha, y se ha convertido en una de las mascotas de la serie y un favorito entre los cosplayers.

Vol'Jin de Jessica Nigri

World of Warcraft se lanzó por primera vez en 2004 y modificó el panorama de los juegos con su adictivo juego en línea. Su legado es tan influyente que se convirtió en uno de los juegos más populares en Twitch en 2019 debido a que Blizzard trajo de vuelta la versión vainilla.

Quizás la cosplayer más prolífica de todos los tiempos, Jessica Nigri les mostró a todos por qué es considerada una de las mejores en su campo cuando compartió su alucinante disfraz de Vol'Jin del icónico MMORPG.

Tal vez te interese.- One Punch Man: Cauzifer y su SEXY cosplay de Do-S “Princesa Monstruo”

Para celebrar el lanzamiento de los servidores de vainilla que se lanzarán en agosto, la talentosa artista se transformó en la jefa de guerra de la Horda, y los fanáticos de WoW se volvieron locos por su intrincado disfraz, desde sus orejas detalladas, hasta su pintura corporal que se extiende de la cabeza a la cabeza. dedo del pie.