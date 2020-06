Siesta Key: Chloe Trautman sorprende al perder casi 15 kilos esta cuarentena

¡La pandemia de coronavirus no ha sido del todo mala! Para la estrella del programa de MTV, Siesta Key, Chloe Trautman, el tiempo de inactividad debido al distanciamiento social y la cuarentena ha sido muy útil para perder peso y ponerse en mejor forma.

Chloe Trautman pierde 13.60 kilos con nuevo régimen de ejercicios

Con casi 15 kilos más liviana que cuando comenzó la cuarentena, Chloe Trautman se ve más segura de sí misma mientras muestra su cuerpo en sus redes sociales como Instagram.

La estrella de reality show de 24 años habló sobre su régimen de acondicionamiento físico y su nuevo estilo de vida saludable en una entrevista con Us Weekly, revelando que el coprotagonista Garrett Miller la ha estado ayudando bastante en el camino:

“Perdí poco más de 13 kilos durante la cuarentena. Garrett ha estado ayudando mucho. Es más un cambio de estilo de vida para mí. Solo estoy comiendo mejor, siendo más activo y más feliz. Eso también ayuda”.

Chloe Trautman presume nueva y escultural figura

La motivación de Chloe Trautman para perder peso comenzó en marzo cuando se fue de viaje con algunos compañeros de reparto para esquiar en Aspen. Decepcionada de sí misma por no poder esquiar como había querido, la extrovertida rubia explicó cómo comenzó a cambiar su estilo de vida en ese momento:

“Estábamos esquiando y estaba tan fuera de forma que me molestó mucho. Quería esquiar, pero físicamente no pude. Fue entonces cuando pensé, `OK, esto no es normal´. Como, quiero poder bajar una montaña al menos una vez. Fue difícil para mí incluso caminar con botas de esquí. Yo pensaba, así no es como se supone que debe ser. Entonces, el mayor comienzo fue sacar toda la comida chatarra de mi casa y solo tener comida limpia en casa. Y cuando salgo, solo elijo. ¿Hay opciones en el menú?”.

Chloe Trautman tampoco ha estado en ningún régimen de acondicionamiento físico especial, solo actividad física constante todos los días, lo que ha sido más fácil gracias a la cuarentena.

Aunque la estrella de Siesta Key también se ha enfocado en otra cosa: ¡sacar a personas tóxicas de su vida!:

“[Intento] hacer algo activo de cinco a seis días a la semana ... y he arrojado a muchas personas negativas en mi vida. Creo que eso también se refleja en cómo me veo", explicó Chloe Trautman.