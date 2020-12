Sienna Miller relata lo difícil que fue enterarse de la INFIDELIDAD de Jude Law/Foto: NY Daily News

Sienna Miller habló con franqueza sobre el momento "más desafiante" de su vida cuando se descubrió públicamente que su ex prometido, Jude Law, tenía una aventura.

En 2005, Miller se comprometió con Law después de que se llevaran bien en el set de la película de 2004 "Alfie".

Mientras estaba en Londres protagonizando una producción de "As You Like It" de William Shakespeare, salió a la luz que Law tenía una aventura con la niñera de sus hijos. Se disculpó públicamente pero el compromiso fracasó poco después.

En una nueva entrevista con The Daily Beast, Miller explicó cómo la dificultad de ser engañada se vio agravada por el hecho de que los paparazzi pudieron perseguirla sin descanso.

“Ese fue uno de los momentos más desafiantes que espero no tener que vivir de nuevo. Porque con ese nivel de angustia pública, tener que salir de la cama y mucho menos estar de pie frente a 800 personas cada noche, es lo último que quieres hacer”, le dijo al medio.

“Fue muy difícil. Y la otra cosa fue que fue en el apogeo de toda esa locura de los paparazzi, y en Londres, donde hubo una epidemia de mal comportamiento. Sabían dónde estaría cada noche", declaró la actriz.

Sienna y Jude se separaron definitivamente el 2011. La actriz posiblemente no superó la infidelidad que Law cometió con la niñera de sus hijos con su ex Sadie Frost/Foto: Daily Record

En ese momento, Law emitió un comunicado confirmando la noticia al público. “Siguiendo los informes de los periódicos de hoy, solo quiero decir que estoy profundamente avergonzado y molesto por haber lastimado a Sienna y a las personas más cercanas a nosotros”, dijo Law en 2005.

“Quiero disculparme públicamente con Sienna y nuestros respectivos familias por el dolor que les he causado", expresó el actor.

Sienna Miller fue severamente acosada por los paparazzis

Evitar los medios de comunicación se convirtió en una parte de su vida que lo consumía todo. Tanto es así que la celebridad, ahora de 38 años, dice que bloqueó mentalmente una parte de la experiencia.

“Hay seis semanas enteras de esa experiencia que no recuerdo. No lo recuerdo”, dijo.

“La gente que vino a verme dijo que cenamos, y no lo recuerdo. Estaba tan conmocionada por todo esto. Y realmente acababa de empezar. Solo tenía 23 años. Pero si superas eso, sientes que puedes superar cualquier cosa", afirmó Miller.

Luego se dedicó al litigio con la esperanza de que eventualmente pudiera hacer algo acerca de ser constantemente acosada por paparazzis interesados en su vida personal, que en ese momento era una trágica letanía de vergüenza y angustia.

Con el tiempo, se las arregló para implementar algunas leyes y promulgó cambios en el Reino Unido para ayudar a su situación. “Fue una batalla larga y creo que estaba realmente paranoica”, dijo.

Sienna Miller añadió: “Había tanto ruido que era difícil pensar con claridad y concentrarme en mi trabajo, que siempre me tomé muy en serio. Se comió todo lo demás. Miro hacia atrás y me pregunto cómo lo supere, pero lo hice".

Después del incidente de infilidelidad, Miller y Jude Law volvieron a estar juntos brevemente antes de separarse nuevamente. Se volvieron a juntar en 2008 antes de terminar definitivamente esta vez en 2011, según el medio Yahoo Entertainment.

Luego la actrz salió con Tom Sturridge, con quien comparte a su único hijo.

