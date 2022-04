"Siempre me guardaron mi dinero, nunca me explotaron" dice Daniela Luján

"Siempre me guardaron mi dinero, nunca me explotaron" dice Luján sobre sus papás

Una de las actrices más queridas de la televisión es Daniela Luján, quien saltó a la fama al protagonizar la telenovela “El diario de Daniela”, de igual forma participó en proyectos como: “Plaza Sésamo” “Cómplices al rescate”, “Luz clarita”, y la divertida serie "Una familia de diez".

Pero, su carrera pudo verse afectada porque sus padres no querían que la famosa fuera actriz, aunque Luján desde pequeña logró popularidad y además pudo comprarle una casa a su mamá, por lo que negó que en algún momento haya sido víctima de explotación de sus padres o de la industria.

Y es que, algunos famosos del medio artístico han realizado acusaciones por tener que dedicar sus vidas desde muy pequeños a la actuación, pero la actriz cosechó una fortuna cuando era niña. En La Verdad Noticias te compartimos el video de las revelaciones de la famosa.

Daniela Luján tuvo el apoyo de sus padres

La actriz de televisión de 34 años de edad

Durante una entrevista, la actriz comentó que sus papás no querían que ella se dedicara al medio porque nadie de su familia pertenecía al medio ni sabían cómo debían manejar la situación, pero decidieron apoyar a su hija y expresó: “Mi experiencia fue muy distinta, empezando porque mis papás no querían que yo fuera actriz”.

“Me cuidaron mucho”. Dijo Luján.

Durante la entrevista que realizó la famosa para el medio El Universal, comentó que logró forjar su propia fortuna, ya que sus papás administraron su dinero y guardaban cada centavo y comentó: “Siempre me guardaron mi dinero, nunca me explotaron”.

¿Por qué Daniela Luján no quiere ser mamá?

Luján confesó que no tiene ese instinto maternal

Con respecto a que la famosa no quiere ser mamá, ella comentó que a pesar de que su pareja tiene una hija, ella no quiere la responsabilidad de tener un hijo, no se siente capaz, ni tiene ese instinto maternal que surge de repente. Para la actriz la maternidad no es sinónimo de triunfo.

Por otra parte, la actriz Daniela Luján se encuentra enfocada en disfrutar de sus días de descanso, así se puede apreciar en las recientes publicaciones que ha compartido en sus historias de Instagram. Cabe mencionar que Luján participará en el spin off de Plutarco y Gaby.

