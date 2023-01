“Siempre la voy a amar” Exintegrante de Exatlón finaliza su matrimonio

Tras varias semanas de especulaciones y rumores en las redes sociales, la leyenda de Exatlón México, Dan Loyola, aclaró que su matrimonio había llegado a su final.

Tal parece que tras una larga relación, el año pasado Dan Loyola llegó al altar de la mano de su amada Julyn Águila en una espectacular boda, rodeado de todos sus amigos de Exatlón México.

Hay que recordar que el integrante de Exatlón y su esposa habían formado una pareja muy estable, pues ambos tenían la pasión por el ciclismo, deporte que practicaban juntos.

La separación de Dan Loyola

Todos pensaban que eran la pareja ideal; sin embargo, lamentablemente, las cosas no resultaron de la mejor forma, pues luego de varios meses de especulaciones, Dan Loyola reveló que se han separado.

La pareja tenía cuatro años de relación sentimental, pero a los pocos meses de matrimonio la felicidad se terminó y, la joven decidió poner fin a lo que habían construido.

Es por eso, luego de una serie de rumores, este martes, Dan Loyola apareció en sus redes sociales para aclarar la situación que está viviendo, informando que su matrimonio llegó a su final. La leyenda del equipo azul de Exatlón México, aseguró que no había hablado antes del tema, pues no estaba listo para enfrentar la compleja situación.

El mensaje de exintegrante Exatlón México

Lo que más me han preguntado en los últimos meses, es acerca de mi matrimonio. Si no había hablado, es porque no estaba listo. Creo que muchos de ustedes merecen saber que hace tiempo que ya no estamos juntos. Julyn decidió que ya no era feliz conmigo y que nuestras vidas tomaban rumbos completamente diferentes, por lo que cada quien tenía que seguir por su parte

El atleta azul reveló que no ha sido una situación nada sencilla de enfrentar, pero que ahora ya tiene nuevos planes en su vida, pero le mandó un hermoso mensaje a su expareja: “La amo, siempre la voy a amar, es una mujer increíble…”.

