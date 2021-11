Siddhartha, novio de Yuya, publica primera foto con su hijo Mar

El novio de Yuya, Siddhartha, se dejó ver por primera vez con Mar, el hijo que tuvo con la querida influencer mexicana, por lo que enterneció a todo internet , pues la pareja se ha mantenido muy reservada con la intimidad de su pequeño e incluso, no había querido mostrar su carita, hasta hace unos días.

En La Verdad Noticias revelamos que el músico se encuentra de gira por todo méxico y que casi no ha tenido momentos de descanso, es por ello que se cree que no ha podido compartir los primeros meses de su pequeño hijo como a él le gustaría.

Cuando se confirmó que Yuya y Siddhartha esperaban a su primer hijo, las redes sociales volcaron en muchas emociones, pues fue la misma youtuber la que dio a conocer la noticia y dio grandes detalles de cómo se enteró de su embarazo y aunque no se ha dejado ver con su novio, no hay rumores de una separación.

Siddhartha publica foto con Mar pero sin Yuya

El cantante se dejó ver cargando a su bebé

De momento no existe una foto familiar que incluya a los padres y al pequeño Mar, lo que hace pensar a muchas personas que la pareja no está junta y aunque de momento no hay rumores de su separación, para muchos es raro que el músico y ex baterista de Zoé, pose solo.

Posando con unas gafas y un outfit casual, muy a su estilo, se le ve cargando al pequeño bebé que nació el pasado 29 de septiembre, sin que se le vea su carita, para cuidar su identidad.

Recordemos que aunque en redes sociales han guardado silencio, cuando anunciaron su embarazo, Yuya publicó una foto de ella junto al músico en la que se veía su vientre bastante crecido.

En su canal de YouTube llamado ‘Yosoy Siddhartha’, el también cantante no ha dejado ver nada de su vida con la querida influencer, pues se centra en su música y sus proyectos, acción que ha levantado la molestia de algunas personas.

¿Quién es el novio de Yuya 2021?

Se desconoce el tiempo que Yuya y Siddhartha llevan juntos

Desde hace varios meses, ambos sostienen una relación sentimental que no se sabe exactamente cuándo inició, pues han mantenido en secreto varios aspectos de su vida juntos, y prueba de ello es que revelaron el embarazo cuando ella estaba a punto de dar a luz.

El novio de Yuya y padre de su hijo, ha mostrado ser una persona callada y aunque se le ha visto en reuniones familiares, parece ser penoso y poco sociable.

