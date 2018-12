Siddhartha llega decidido a conquistar Yucatán

Jorge Siddhartha González Ibarra, conocido artísticamente como Siddhartha, el talentoso músico solista de indie rock, quien participara como baterista del grupo de rock mexicano Zoé y posteriormente iniciara su carrera como solista se presentará en la capital de Yucatán en un concierto que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y que dará inicio en punto de las 20:00 horas.

El músico originario de Guadalajara, Jalisco, compone sus propios temas, escribiendo tanto la música como las letras, grabando hasta el momento cuatro álbumes de estudio: Why You? (2008), Náufrago (2011), El Vuelo Del Pez (2014) y Únicos (2016).

Únicos fue su último álbum de estudio, siendo lanzado en el año 2016.

Con Únicos el músico ha logrado un álbum que transpira paz y tranquilidad, y en el que la naturaleza se convierte en un protagonista más. “El lugar en el que mejor me siento anímicamente es justo cuando estoy en estos espacios naturales y abiertos. Parte de la intención de haberlo hecho en la playa era estar en este estado de ánimo rodeado de naturaleza porque inevitablemente te transporta y te pone palabras en la boca. Las letras de este disco también sucedieron de una manera muy espontánea y natural”, comenta a Grupo Editorial La Verdad.

A Siddharta le encanta realizar giras por diferentes ciudades de Estados Unidos pero también por México, por ello fue altamente gratificante para él la posibilidad de visitar algunos países de Latinoamérica, ya que las actuaciones en vivo son algo que a él lo nutre. Los fanáticos pueden estar contentos de que fuera esta la profesión que eligiera, pues antes de dedicarse de lleno a ella, estudió Biología un semestre y quizá hubiera optado por ese camino.

“La biología era otro de mis placeres; el analizar la forma y cómo la vida se desarrolla. A lo mejor hubiera estado por ahí pero creo que de todas formas hubiera sido músico, quizá no profesional, pero no me imagino haciendo otra cosa y que la música fuera algo indiferente en mi vida”, concluyó.

Ricardo D. Pat