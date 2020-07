Sia sorprende con la noticia de que ya es ABUELA/Foto: Frases de la vida

¡La familia de Sia acaba de crecer un poco más! Un mes después de revelar que había adoptado a dos adolescentes que estaban "envejeciendo fuera del sistema de cuidado de crianza", la cantante, de 44 años, apareció en el programa Apple Music de Zane Lowe el martes para compartir que se había convertido en abuela después de que su hijo menor recibiera a sus hijos.

"Mi hijo menor acaba de tener dos bebés", compartió. "Estoy horrorizada de inmediato. No, estoy bien. Me llaman Nana. Estoy tratando de que me llamen Lovey, como Kris [Jenner]. Me pregunto, 'Llámame Lovey'."

Durante la entrevista, Sia también habló sobre su decisión de adoptar, explicando que si bien sus hijos podrían haber permanecido en hogares de guarda hasta los 21 años, quería sacarlos del sistema para que pudieran tener una vida más estable.

"Ahora estoy un poco hastiada después de investigar el sistema de adopción tanto como lo he hecho en el último año", dijo. "Nos está fallando. No en mi experiencia, en la experiencia de mis hijos. Han estado en 18 lugares diferentes en sus 18 años (ahora los jóvenes tienen 19 años)".

"Comenzó como una montaña rusa bastante grande. Me dijeron una cosa, descubrí otra", continuó desenterrando la historia de sus hijos en el sistema. "Pero me quedé realmente como una especie de Al-Anon Ninja. Simplemente mantuve límites muy fuertes".

"Yo diría, 'Podrías hacer esto, o podrías volver a donde viniste', lo cual no es una vida agradable", agregó Sia. "No es una buena vida, y yo diría: 'Estoy haciendo esto porque soy tu madre. Te amo. No tengo otra agenda que no sea el hecho de que te amo. No quiero nos vemos en la cárcel", explicó la cantante sobre sus hijos.

La estrella del pop continuó diciendo que sus hijos experimentaron "condicionamiento y trauma complejo" en cuidado de crianza, aunque ella dice que los ha inscrito en programas de terapia. "Recientemente salió uno, y él está floreciendo y es la luz de mi vida", compartió. "Lo amo tanto".

Sia agregó que su hijo menor todavía está "procesando" su propio trauma, pero ella sigue con la esperanza de que "él pueda manejarlo". "Me llevó hasta los 41 años, creo, lidiar con mi trauma de desarrollo temprano", dijo. "No quiero eso para ellos, pero no puedes forzar a nadie”, aclaró.

Sia Kate Isobelle Furler, quien confesó que ya tiene nietos, decidió convertirse en madre soltera por medio de la adopción, algo que sus fans aplaudieron. Sin embargo, hasta ahora no ha revelado las identidades de sus jóvenes hijos/Foto: Salta 4400

"El trauma tiene que salir cuando estás en un ambiente seguro, cuando estás listo, psicológicamente listo. Entonces, solo estoy tratando de hacer lo mejor para ellos". La creadora de éxitos como "Chandelier" luego se emocionó al hablar sobre sus hijos, revelando que jugaron un papel importante en enseñarle una importante lección sobre raza y privilegios.

Sia aprendió de racismo por sus hijos

"Me da vergüenza que me llevó adoptar dos hijos negros para comprender realmente lo que pasan a diario", confesó entre lágrimas. "Hay cosas que hacer. De hecho, podemos actuar y podemos tratar de hacer justicia para Breonna Taylor y Elijah McClain".

"Tengo mucho miedo por mis hijos. Los amo mucho", continuó. "Solo he experimentado el privilegio blanco y lo sé ahora. Soy plenamente consciente de cuánto he experimentado el privilegio blanco, y ahora tengo a estos dos hijos negros que me dicen cómo es realmente", declaró Sia.

Mirando hacia atrás en su transición a la maternidad en el último año, Sia dijo que está "agradecida" de tener una carrera exitosa que pueda brindar apoyo y cuidado a sus hijos.

"He alcanzado mis objetivos profesionales y personales, y estoy en un lugar muy interesante", dijo. "Creo que ser... capaz de ser una madre compasiva y sin prejuicios con mis dos hijos, y tener los recursos para ayudarlos realmente, ahora he alcanzado mis metas personales", aseguró. ¡Te dejamos el audio de la entrevista completa!