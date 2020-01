Sia revela el atrevido método para comerse a Diplo sin ataduras ¡Diablos señorita!

Sia quien es una talentosa cantante australiana, reveló durante una entrevista con GQ cómo fue que le lanzó una candente propuesta al famoso DJ estadounidense Diplo, sobre tener relaciones sexuales sin compromiso, de igual forma la cantante de “Unstoppable” confesó sentir una fuerte atracción sexual por el productor musical de 41 años de edad.

En la entrevista, Sia señaló haber sido directa y sincera sobre lo que sentía por Thomas Wesley, por tal motivo impresionó a los que estaban presentes por una fuerte personalidad, al igual que mencionar que siente una atracción sexual por otras cuatro personas más, sin dar los nombres la cantante de “Chandelier” dejó en claro su opinión sobre el atractivo de Diplo.

“Oye, escucha, eres como una de las cinco personas que me atraen sexualmente, y ahora que he decidido estar soltera por el resto de mi vida y acabo de adoptar un hijo, no tengo tiempo para una relación. Si estás interesado en tener sexo sin ataduras, avísame”