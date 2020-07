Sia podría retirarse de la música por esta razón

Los fanáticos de la cantante Sia han quedado sumamente preocupados al conocer los futuros planes de su ídola en lo que respecta a su carrera musical, pues ella ha señalado que está considerando alejarse de los escenarios de manera definitiva y la razón podría ser el nacimiento de sus dos nietos.

Todo esto ocurrió durante una entrevista exclusiva que la cantante Sia le ofreció a Zane Lowe para un podcast de Apple Music, la cual se centró más en los nuevos acontecimientos que ocurren dentro de su vida privada como la adopción de sus dos hijos y como uno de ellos la ha convertido en abuela.

La cantante cerró el podcast diciendo que estaba considerando la idea de retirarse definitivamente de la música y que eso podría suceder después de que ella estrene su película 'Music' y el soundtrack de la misma, así como algunos discos que ya ha grabado pero no sabe cuando los dará a conocer.

“Tengo mi película y algunos álbumes por estrenar, podría retirarme después de eso, quizás”, mencionó Sia para Apple Music.

Sia considera su retiro de la música.

Sía revela el nombre de su nuevo disco

Por otro lado, Sia mencionó en una entrevista para el programa estadounidense ‘Kidd Kraddick In The Morning’ que, además de lanzar el soundtrack de la película ‘Music’, donde pertenece su nuevo sencillo titulado ‘Together’, ya tiene todo preparado para lanzar un nuevo álbum en solitario, el cual se llamará ‘Reasonable Woman’ y que podrá ver la luz muy pronto.

“El soundtrack de mi película se llamará ‘Music’ y creo que algunos meses después lanzaremos mis propias versiones de toda la banda sonora… Y luego voy a sacar un álbum de Sia propio, oh, estás teniendo la exclusiva porque todavía no le he dicho a nadie cómo se llama… El álbum se llama ‘Reasonable Woman’”, mencionó la cantante.

Te puede interesar: Sia sorprende con la noticia de que ya es ABUELA

Sia considera que LSD es su álbum favorito.

Además del lanzamiento del sencillo ‘Together’, se sabe que Sia unió sus voces con Labrinth y Diplo para un álbum titulado ‘LSD’, el cual es considerado por la cantante como uno de sus producciones favoritas.

Fotografías: Instagram