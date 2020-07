Sia evitó que Maddie Ziegler fuera una de las víctimas de Harvey Weinstein/Foto: Page Six

La cantante Sia habló sobre su relación con Maddie Ziegler y compartió en una entrevista reciente que una vez protegió a la bailarina del deshonrado ejecutivo de cine Harvey Weinstein.

En una discusión con Zach Sang en su programa de radio homónimo, la mujer de 44 años habló sobre cómo ama a Ziegler, quien protagonizó su video de 2014 para "Chandelier", como "una madre" y actúa como su "guardaespaldas".

"Tan pronto como conocí a Maddie, sentí este deseo extremo de protegerla y creo que fue parte de mi propia curación", dijo Sia en la entrevista.

“Sentí una compulsión extrema por protegerla y, sin embargo, la ironía es que no quería ser famosa y arrojé a esta niña al centro de atención y ella me dijo: 'No seas tonta, ya era famosa y Quería ser famosa'. Y yo digo: 'Y sabes que puede detenerse en cualquier momento, ¿verdad? Si quieres que se detenga, puedo hacer que se detenga. Puedes volver a ser una persona normal de nuevo", declaró la cantante.

Ziegler insistió en que le encanta bailar y actuar, por lo que Sia dice que pensó: "una buena manera de mantenerla a salvo es seguir haciendo proyectos para ella y, por lo tanto, la mayor parte del tiempo estamos trabajando juntas". Ambas trabajarán juntas en la próxima película musical de Sia, titulada "Music".

¿Cómo salvó Sia a Maddie de Weinstein?

En cuanto a Weinstein, Sia explicó que a menudo analizaba las oportunidades ofrecidas a Ziegler para ayudar a la bailarina y su madre a decidir qué proyectos serían los mejores para su carrera.

"La mantuve fuera de un avión en el que Harvey Weinstein intentó llevarla", dijo Sia sobre el magnate que actualmente cumple una condena de 23 años de prisión por cometer un "acto sexual criminal" y violación en tercer grado. "Sé que ha habido momentos en que mi percepción realmente ha marcado la diferencia... Eso fue realmente asqueroso".

Sia explicó que cuando Weinstein invitó a Ziegler al avión, ella le dijo a la madre de Ziegler, Melissa: "Simplemente dije: 'Por favor, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso'".

La cantante de "Chandelier" no quiso que Maddie viajara con Weinstein después de que se rumoreaba que el productor era un acosador de mujeres. Lo cual fue comprobado en el 2019, cuando decenas de mujeres lo denunciaron por acoso, abuso y violación sexual/Foto: El Confidencial

La cantante continuó diciendo que sabe que ha habido "momentos en que mi percepción realmente ha marcado la diferencia, como que la ha mantenido a salvo".