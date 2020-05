Sia estrena nueva canción 'Together' de su próximo álbum y película 'Music'

La cantante Sia presentó su nuevo sencillo "Together" el 20 de mayo. El video que lo acompaña, protagonizado por la colaboradora de cajón de Sia, Maddie Ziegler, está lleno de colores alegres y arcoíris, la dosis de felicidad que todos necesitamos en este momento.

Sia y Maddie Ziegler “Together”

Maddie Ziegler totalmente transformada en una hermosa mujer

Cabe mencionar que, en el video se puede ver a una Maddie Ziegler totalmente transformada en una hermosa mujer y la coreografía como siempre hará que nos erice la piel.

En un escenario de cuatro paredes con los colores del arcoiris de techo a piso

Kate Hudson, Maddie Ziegler y niños de todas las nacionalidades bailan y cantan que todos juntos podemos hacerlo mejor.

"Oh, no puedes amarme a menos que también te ames / Trátate a ti mismo como a un tonto / No puedes amarme a menos que también te ames / Te amo también", canta Sia en el coro motivante.

La canción fue escrita por Sia y Jack Antonoff y producida por Antonoff, con producción adicional de Jesse Shatkin.

Sia estrena nuevo álbum y película ‘Music’ que tienes que ver

La melodía será parte de su próximo álbum y película, ambos titulados Music, y que "se lanzarán" en septiembre. La película, anunciada en el Festival de Cine de Venecia 2015, está protagonizada por Kate Hudson, Maddie Ziegler y la estrella de “Hamilton”, Leslie Odom Jr. La película marca el primer concierto de Sia, la cual co-escribió y coprodujo Music con el escritor Dallas Clayton y el productor Vincent Landay, respectivamente.

El lanzamiento también promete que "Together" es una de las 10 nuevas canciones de Sia escritas por la cantante y presentadas en la película.