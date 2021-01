Sia dice que eligió a Maddie Ziegler en vez de una actriz autista por “nepotismo”

Sia ha defendido una vez más su controvertida decisión de incluir a Maddie Ziegler en su nueva película "Music" en vez de a una persona autista.

Durante una entrevista en el programa de televisión australiano "The Sunday Project", la cantante dijo que su decisión de incluir a Ziegler en la película, que sigue la historia de una joven en el espectro del autismo, no fue por capacitismo (discriminación contra las personas que tienen alguna discapacidad) sino por nepotismo.

Ella dijo: "Me di cuenta de que no era el capacitismo. Quiero decir, es capacitismo, supongo, también, pero en realidad es nepotismo porque no puedo hacer un proyecto sin ella (Ziegler). No quiero. No haría arte si no la incluyera a ella".

Desde que se conocieron Sia siempre ha tratado de proteger a Maddie Ziegler

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Maddie Ziegler, de 18 años, alcanzó la fama por primera vez a los ocho años en el programa "Dance Moms" y desde entonces ha disfrutado de una larga relación de trabajo con Sia protagonizando varios de sus videos musicales, incluido "Elastic Heart" y "Chandelier”.

Película de Sia recibe críticas por Maddie Ziegler

Sia continuó explicando que Ziegler había expresado su preocupación en el primer día de ensayos de la película de que algunos espectadores pudieran pensar que su actuación se estaba "burlando" de las personas autistas.

En ese momento, Sia dijo que le aseguró a Maddie Ziegler que "no dejará que eso suceda", pero la cantante dijo que se ha dado cuenta de que no siempre puede proteger a su colaborador.

Maddie Ziegler interpretará a una persona con autismo en la película de Sia.

"La semana pasada me di cuenta de que realmente no podía protegerla de eso, y pensé que podía", dijo. "Lo enviamos al Child Mind Institute y ella recibió el 100 por ciento de precisión de desempeño. Me doy cuenta de que hay algunas cosas de las que no puedo protegerla tanto como lo intento".

La cantante de 45 años lanzó el primer tráiler de su debut como directora a fines del año pasado. La película sigue a una niña con autismo (Ziegler) que es criada por su hermana mayor traficante de drogas (interpretada por Kate Hudson).

Poco después del lanzamiento del tráiler, los espectadores se mostraron en desacuerdo con que la película continuara con la tendencia de elegir actores sin discapacidades para los papeles principales cuando el personaje tiene una discapacidad.

Inicialmente, Sia dijo que había "intentado trabajar con una hermosa joven" que estaba en el espectro del autismo, pero dijo que la niña encontró la experiencia "desagradable y estresante", razón por la cual Ziegler finalmente fue elegida.

Pero a medida que crecían las críticas a su decisión, Sia se dirigió a Twitter y comenzó un hilo de Twitter cada vez más explícito donde respondía a las críticas.

