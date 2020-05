Sia IMPACTO al revelar que el año pasado adoptó a dos adolescentes ¡Increíble!|

Sia se enorgullece de confirmar que ahora es madre de dos adolescentes, a quienes adoptó el año pasado, al parecer en secreto pues hasta ahora nadie tenía idea de que había ampliado tanto a su familia.

Sia se convierte en madre adoptiva

La cantante Sia reveló en una entrevista con The Morning Mash Up de SiriusXM que adoptó a dos chicos de 18 años en 2019, la interprete de "Chandelier" dijo que tomó la decisión de convertirlos legalmente en miembros de su familia porque sabía que estaban "llegando a la edad en que el sistema de cuidado de crianza no podría cuidarlos" y aseguró que los ama mucho.

Además, la emblemática Sia aseguro que todos juntos, están superando la pandemia lo mejor que pueden. "A ambos les resulta bastante difícil, uno más que el otro", compartió, "pero ambos están haciendo cosas que son realmente buenas para ellos en este momento, que son realmente útiles. Realmente están haciendo muchas cosas educativas que son buenas para ellos".

Cómo es su costumbre, Sia de 44 años, mantuvo la mayoría de los detalles sobre sus dos hijos adoptivos en secreto así como cuida su propia privacidad, sobre la cual solo da noticias ocasionales.

Sia decide ser madre soltera

La noticia de como Sia se ha convertido en madre soltera, llega casi un año después de que la estrella del pop se ofreciera a adoptar al chico de 16 años Dasani, protagonista del documental de HBO, “Foster”.

En ese entonces, Sia publicó en su cuenta oficial de Twitter, "¡Hola Dasani de 'FOSTER' en HBO! Me gustaría adoptarte. Solo estamos tratando de encontrarte y hacer el chequeo de mi casa, etc. Pero quiero hacerlo sé que tendrás un hogar conmigo”, aunque después eliminó el tweet.

No está claro si la adolescente es uno de los dos adolescentes que adoptó Sia, pero más tarde dijo en una entrevista de GQ en enero que había "adoptado un hijo" y que deseaba ser soltera todo lo que le queda de vida.

Parece que la cantante australiana está criando a los niños sola, ya que ella y su esposo de dos años, Erik Anders Lang, se separaron en diciembre de 2016, además, la estrella ha dicho que sus dos hijos continuarán siendo los hombres principales en su vida.