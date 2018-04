"Sí tuve un rifirrafe": Atala Sarmiento revela que sí tuvo una pelea con un integrante de 'Hoy'

A días de haberse presentado en el programa matutino “Hoy”, Atala Sarmiento vuelve a dar la cara al ofrecer una serie de entrevistas; la primera fue un medio nacional, en donde dejó en claro que desconoce por qué Galilea Montijo y Andrea Legarreta no estuvieron presentes durante su entrevista; además descartó tener algún problema con ellas.

En una segunda entrevista, con Yordi Rosado, la conductora profundizó más en el tema y dejó en claro que le impresiona que digan tantas cosas y patrañas cuando en realidad no hay nada.

¿Cómo se vivió la visita de Atala Sarmiento al programa 'Hoy'?

“Me invitó Magda a que fuera a ‘Hoy’, por lo que toda su relación con Televisa es haber ido a ‘Hoy’ y ya. Me llama la atención todas las cosas que se han dicho, que si me invitó para hacer un circo conmigo, para enfrentarme con las conductoras, pero no. Magda lo único que hizo fue llamarme y decirme: ‘Atala sé por lo que estás pasando y me gustaría que fueras a mi programa para que compartas el lado humano de Atala Sarmiento, que es lo que no se ha hablado’”.

Atala Sarmiento

Atala Sarmiento afirmó que todo lo que han inventado sobre eso le ha causado risa, indignación y hasta la han sacado mucho de onda, pero la mayoría de eso es falso.

Ya sobre su estancia en el programa de Televisa indicó que:

“Me llama mucho la atención que se ha hablado tanto de mi visita a ‘Hoy’, y es como si la gente fuera yo y hubiera visto lo que yo vi, porque saben más de lo que yo sé.La verdad llega me llevaron por el pasillo y fue directo a maquillaje y luego por la parte de atrás (…) Yo llegué sin expectativas.”

Señaló que ella lo único que recuerda es haber hablado cosas buenas de Galilea y Andrea, por lo que no tiene ningún problema con ninguna de las dos.

Recordó que con quien sí tuvo un roce años atrás fue con Fernando del Solar, a quien no le pareció algo que dijo:

”Con Fer del Solar sí tuve un rifirrafe (…) pero luego Fer me lo dijo a la cara, me dijo lo que no le gustó lo que dije y sí tuvimos un rifirrafe, pero después de eso tan amigos como siempre. No te puedes clavar con esas cosas toda la vida”.

Es de recordar que desde el pasado mes de marzo, la carismática conductora Atala Sarmiento ha estado en el ojo del huracán debido a su salida del programa de espectáculos “Ventaneando”, esto luego de 14 años de estar al aire.

Todo comenzó cuando se rumoro que Sarmiento había estado en Televisa para pedir trabajo, situación, que en su momento, ella desmintió pese a que Cynthia Urías dijo que la había visto en las instalaciones.

Atala Sarmiento en el Programa Hoy