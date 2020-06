Si te gustó 365 DNI, ¡estas películas eróticas en Netflix te encantarán!

Después de su estreno en la plataforma de streaming, Netflix, 365 DNI o 365 días en español se ha vuelto la sensación de las y los usuarios, sin embargo, esta película no es la única crítica que se encuentra disponible para levantar las más ocultas pasiones.

365 días es una adaptación del primer libro de una trilogía de la autora polaca Blanka Lipińska, titulado 365 DNI. La película sigue a Laura (interpretada por la recién llegada Anna-Maria Sieklucka) mientras es secuestrada por un miembro de una mafia siciliana llamada Massimo (Michele Morrone).

Fanáticos se encuentran seducidos por las eróticas escenas de 365 DNI.

Críticas de la película de Netflix 365 DNI

A través de un video publicado en YouTube en la cuenta “Marco de cine”, se puede escuchar que la sensual película de Netflix es bastante parecida a la adaptación de “50 sombras de Grey” pero con escenas más sexys, eróticas y más arriesgada.

Sin embargo, el joven aseguró que la trama central de la película no ofrece nada “que valga la pena”. Los personas, Massimo (interpretado por Michele Morrone) y Laura, no se ven reales o realizan acciones que en la vida real no se harían. Lo rescatable de 365 DNI es la fotografía y la música que incluyen en las escenas sexuales.

Aquí te dejamos una lista de las diez películas más sexys y eróticas en Netflix para ver sola o en compañía de una persona especial.

Newness

La estrella británica Nicholas Hoult protagoniza junto a la actriz española Laia Costa en esta exploración de 2017 de la relación en el mundo de las aplicaciones de citas. Los espectadores observan cómo sus sentimientos mutuos se convierten en amor mientras continúan viendo a otras personas.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 69%

Below Her Mouth

La película de 2016 es un drama erótico canadiense sobre una editora de moda (Natalie Krill) que está comprometida para casarse, pero a la que una cantante (Erika Linder) la acompaña a vivir una intensa noche de fiesta.

Las dos mujeres se embarcan en una aventura ardiente que amenaza con cambiar sus vidas al revés.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 22%

Chloe

Prepárate para una mezcla de suspenso y escenas de vapor en este triángulo amoroso protagonizado por Amanda Seyfriend, Julianne Moore y Liam Neeson. Lanzado en 2009, la acción comienza cuando el personaje de Moore piensa que su esposo la está engañando y contrata a una escolta (Seyfriend) para ponerlo a prueba.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 51%

Blue is the Warmest Colour

Una película independiente francesa de 2013 con Adèle Exarchopoulos como la adolescente que desarrolla una profunda conexión emocional y sexual con una estudiante de arte mayor (Léa Seydoux). La representación cruda de la sexualidad causó controversia durante su estreno en el Festival de Cine de Cannes 2013, pero recibió la Palma de Oro, el premio más prestigioso del evento.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 89%

The Babysitter

Aprovechando lo que se cree que es el sueño húmedo de todo niño, The Babysitter explora lo que sucede cuando un niño descubre que su niñera caliente es parte de un culto satánico oscuro.

El original de Netflix 2017 está protagonizado por Bella Thorne y se describe mejor como una película de comedia de terror para adolescentes.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 71%

Love

La película de arte de 2015 de Gaspar Noé, que se destacará para siempre debido a sus escenas de sexo no simuladas. La historia humeante sigue a una pareja que invita a un vecino a ayudar a condimentar las travesuras de su habitación.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 39%

Burlesque

¿Qué más se puede pedir que una Christina Aguilera escasamente vestida gritando en la parte superior de sus pulmones?. Ella interpreta a una aspirante a bailarina burlesca en esta oferta de 2010, con Cher y Stanley Tucci también componiendo el reparto.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 36%

Blue Valentine

Ryan Gosling y Michelle Williams interpretan a una pareja cuyo matrimonio se está desmoronando. La película nominada al Oscar 2010, recordada por sus escenas de sexo realistas, los sigue mientras miran hacia atrás en las diferentes etapas de su relación y matrimonio.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 87%

Y tu mamá también

La lujuria adolescente en su máxima expresión cuando dos niños de 17 años se embarcan en un viaje por carretera con una mujer mayor. El director Alfonso Cuarón recibió su primera nominación al Premio de la Academia por este cuento sexy.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 92%

Gerald's Game

Mike Flanagan dirige esta adaptación picante de 2017 del horror de Stephen King. Bruce Greenwood y Carla Gugino protagonizan las payasadas picantes de S&M de una pareja que salen mal.

Calificación de audiencia de Rotten Tomatoes: 91%