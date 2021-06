“Si te falta alguien” de Christian Nodal, el gran éxito del cantante

“Si te falta alguien” de Christian Nodal es uno de sus grandes éxitos, han pasado dos años desde su lanzamiento pero la canción sigue tan vigente como antes. El tema fue lanzado en el año 2019 y se ha convertido en una de las canciones favoritas de sus fans.

La canción forma parte del segundo álbum del artista titulado “Ahora”, el cual fue grabado el 2018 y lanzado el 10 de mayo de 2019. El género de este álbum fue catalogado como mariachi.

Tal como ha ocurrido con todas sus canciones “Si te falta alguien” fue no solo interpretada por Christian Nodal, sino también escrita por el artista. Con este álbum el cantante ocupó el primer lugar en la lista de US Regional Mexican Albums.

Letra de “Si te falta alguien” de Christian Nodal

“Si te falta alguien” de Christian Nodal se ha convertido en una de las canciones favoritas de los fans, quienes constantemente buscan la letra del tema, por eso en La Verdad Noticias hemos decidido compartirla.

Se ve que él no te trata bien

A estas horas porque estás tan sola y no con él

Pa' qué sigues engañándote

Si está claro que el idiota no te sabe ni querer

Por lo que me cuentas

No se ha dado cuenta que te va a perder

Que él no te complace

Lo que no te hace yo lo puedo hacer

Tú sufriendo teniéndome aquí

Aprovecha que estoy frente a ti

Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo

Esta noche si tú quieres yo me ofrezco

Para eso y más

Tú dímelo no más

Si te falta alguien que sirva de pretexto

Para que tú ya lo dejes por completo

Úsame y verás

No te arrepentirás

Conmigo no te va a faltar amor

Y si te falta lo hacemos

Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo

Esta noche si tú quieres yo me ofrezco

Para eso y más

Tú dímelo no más

Si te falta alguien que sirva de pretexto

Para que tú ya lo dejes por completo

Úsame y verás

No te arrepentirás

Conmigo no te va a faltar amor

Y si te falta lo hacemos

Acordes de la canción “Si te falta alguien”

Si a tí te interesa no solo cantar, sino además tocar la melodía entonces necesitarás los acordes de la canción los cuales te traemos a continuación. Los acordes de “Si te falta alguien” de Christian Nodal son cinco: Am, D, G, Em7, E7.

A través de Youtube puedes encontrar múltiples videos y tutoriales que te mostrarán paso a paso cómo tocar la guitarra para esta melodía y otros éxitos de Christian Nodal. Así que si te gusta la guitarra seguramente tocar este tema será bastante fácil para ti.

¿Cómo descargar la canción de Christian Nodal?

Puedes descargar la canción en múltiples plataformas

Existen múltiples formas para descargar “Si te falta alguien” de Christian Nodal, pues la puedes encontrar en plataformas como Spotify, iTunes Store, Apple Music, Youtube, Google Play y Deezer.

Para descargar estos temas de forma legal necesitarás crear tu cuenta en algunas de las plataformas mencionadas anteriormente. Es importante destacar que algunas de las plataformas como Spotify, Youtube y Deezer te solicitarán una cuenta premium para poder descargarla, si no cuentas con ellas únicamente podrás escucharla, al igual que otras de las mejores canciones de Christian Nodal.

Karaoke de “Si te falta alguien” de Christian Nodal

El tema es tan exitoso que incluso está disponible en karaoke y lo puedes encontrar en Youtube para entonarla sin equivocarte en cualquier momento.

La canción dura 3:20 minutos y el video oficial compartido por el cantante en Youtube cuenta con más de 113 millones de vistas y más de 440 mil “me gusta”, esto desde que fue compartido el 12 de junio del 2019.

El video musical de “Si te falta alguien” de Christian Nodal cuenta además con múltiples reacciones y comentarios, pues usuarios han compartido lo que ha representado esta canción en sus vidas, otros más han compartido sus historias de amor y desamor.

