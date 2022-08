“Sí, soy un parásito”: Emilio Osorio responde a los audios de su madre, Niurka

Hace unas semanas, el programa ‘Chisme no Like’ dio a conocer unos audios, en donde se puede escuchar a Niurka Marcos arremeter en contra de sus tres hijos (Kiko, Romina y Emilio Osorio) y llamándolos “parásitos”.

Tras este escándalo, únicamente Romina y Kiko Marcos salieron a hablar del material filtrado por el programa de espectáculos, mientras que Emilio Osorio optó por no emitir declaraciones en aquel momento.

Sin embargo, el hijo menor de la famosa cubana rompió el silencio y manifestó su reacción sobre los audios de su madre, principalmente, de la manera en la que se habría expresado de él.

En una entrevista para diversos medios de comunicación, el joven actor dejó en claro que no ha escuchado los audios, pero expresó que él y su familia son “muy fuertes”, pese a los problemas que puedan surgir entre ellos.

Emilio Osorio se burla de los audios

“Ni los he escuchado, yo, muchas veces, le he llegado a decir a mi mamá ‘¿Sabes qué? Te odio’ y, al otro día, nos abrazamos. El hecho de que mi mamá y nosotros seamos totalmente sinceros con la familia, creo que es el hecho de que seamos tan fuertes”, manifestó el joven.

Asimismo, bromeó con el hecho de que era “un parásito”, incluso se describió como una “ladilla” la vida de su madre:

“Por si acaso, sí soy un parásito, soy una ladilla”, expresó Osorio.

Por otra parte, también afirmó que ha apoyado a su madre económicamente, incluso señaló que, con su primer sueldo, le dio un regalo “bien cariñoso” y que, actualmente, se ocupa de ciertos gastos de la famosa vedette.

Emilio Osorio habló sobre su relación con Niurka

“Lo primero que yo compré con el dinero que gané fue una planta, bien carita, la neta, bien cariñosa, para mi mamá; y ahora, yo me ocupo de darle algo siempre que se da la ocasión y no hay mes en que yo no esté con ella”, indicó el también cantante.

Finalmente, Emilio Osorio fue cuestionado sobre si alguna vez ha ido a terapia, tal como lo confesó su hermana Romina:

“A mí me soportan mi mamá y mi papá, pero, cuando vaya a terapia, les cuento, no me falta mucho”, expresó.

