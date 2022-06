'Si no protagonizo, no trabajo': Gustavo Adolfo Infante exhibe a Victoria Ruffo

"Si no protagonizo, no trabajo": Gustavo Adolfo Infante exhibe a Ruffo

Durante el programa de televisión “El minuto que cambió mi destino”, el conductor Gustavo Adolfo Infante habló sobre Victoria Ruffo en una entrevista con Gaby Rivero, pues reveló que la famosa nunca acepta un proyecto que no sea protagónico.

Durante la entrevista, Rivero recordó que en sus años de juventud participó en un grupo de actuación donde conoció a Ruffo y a otras actrices como Edith González, Erika Buenfil Laura Flores y Yuri, quienes tuvieron la oportunidad de interpretar personajes protagónicos.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que en una entrevista, la actriz reveló cuándo podría retirarse, pues recordamos que estuvo alejada por algún tiempo de la televisión, pero ahora volverá a la pantalla chica con la segunda parte de la telenovela "Corona de lágrimas".

Gustavo Adolfo Infante exhibió a Ruffo en plena entrevista

El conductor comentó que Ruffo le cuestionó si está preparada para cuando ya no vaya a protagonizar telenovelas, pero ella le aseguró que si no protagoniza, no trabaja. Por su parte, Rivero dijo en su caso, que sí acepta todo tipo de papeles que le ofrezcan, pues lo importante para ella es trabajar.

Tras los comentarios de Adolfo Infante, surgieron varias reacciones en redes sociales, pues algunos internautas criticaron a Ruffo y comentan que es una diva, pues la famosa siempre ha protagonizado diversos proyectos.

¿Qué se sabe de Victoria Ruffo?

La actriz de Televisa

Actualmente la famosa volvió a Televisa para la segunda parte de la telenovela "Corona de lágrimas", proyecto que llegará por el canal de las Estrellas en el segundo semestre del 2022, pues la actriz se encuentra en las grabaciones del melodrama.

Cabe mencionar que la actriz Victoria Ruffo se ha vuelto muy activa en las redes sociales, pues desde que regresó a los foros de San Ángel, ha sumado nuevos seguidores tanto en su perfil de Instagram como en TikTok; sus videos han cautivado a los usuarios.

