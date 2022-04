“Si me ves en la calle no me pidas una foto”, suplica Allisson Lozz a sus fans

Las nuevas declaraciones de la ex actriz han causado controversia entre los cibernautas.

Allisson Lozz se convirtió en tema de conversación en las redes sociales a causa de las fuertes declaraciones que realizó durante una reciente transmisión de Instagram, en la cual abordó los temas de su pasado como actriz y le pide a sus fans que no le pidan fotos cuando se la encuentren en la calle o coincidan en eventos.

De acuerdo a las declaraciones de la ex estrella de las telenovelas, esta petición surge debido a que ya no se considera una figura pública, además de que no le agrada la idea de sacrificar su paz mental ni de mortificar a su familia por tomarse una foto con alguien. Incluso, confesó que le han reclamado por su negativa a hablar de su paso en Televisa.

La ex actriz nunca le gustó tomarse fotos con los fans.

“Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo; yo no quiero fans… No pido que me entiendan, pido que me respeten”, declaró Allisson Lozz desde su cuenta de Instagram, desde donde promociona sus productos de belleza.

Ser actriz fue una tortura para ella

Al ser cuestionada sobre si vivió algún tipo de abuso durante el tiempo que trabajó para Televisa, la hoy directora de belleza mencionó que no y que tenía personas a su lado que la cuidaban demasiado, aunque aseguró que fue un empleo que le causó mucho estrés. Eso sí, volvió a asegurar que la televisora de San Ángel le pagaba una miseria.

“Era la urgencia que yo tenía para mi familia, de tenerles un techo dónde vivir, a veces eso lo marca a uno… Yo lloraba diario, si me sentía enferma, me gritaban Durante diez años no hablé de eso porque estaba por contrato”, finalizó la ex actriz de telenovelas de Televisa.

¿Qué es de la vida de Allisson Lozz?

Tras la actuación, la chihuahuense decidió dedicarse a su familia y convertirse en una destacada emprendora del mundo del maquillaje.

La Verdad Noticias mencionó con anterioridad que Allisson Lozz renunció a Televisa en 2010 para convertirse en Testigo de Jehová y ahora se dedica a vender productos de maquillaje, negocio que le ha permitido estrenar una lujosa camioneta. En la actualidad, ella vive en Colorado, Estados Unidos junto a su esposo Eliu Gutiérrez y sus dos hijas.

Fotografías: Redes Sociales