"Si me tenías" canción de Gian Marco, no está dedicada a Lucero

Por fin han revelado uno de los escandalosos momentos que tuvo la cantante Lucero, con respecto a uno de los temas que había lanzado el cantautor peruana Gian Marco, pues la canción "Si me tenías", no fue dedicada a "La Novia de América".

Gian Marco confesó que el tema "Si me tenías", una de las canciones que interpreta Manuel Mijares, no fue escrito para su ex esposa Lucero, si no fue pensado para Luis Miguel o Alejandro Fernández.

Recordamos que en el 2008 Gian Marco conoció al argentino Noel Schajris, el cantante en aquel entonces se había separado de Sin Bandera. Ambos cantantes tenían la idea de escribir algunas canciones juntos. En este tiempo Noel estuvo en Perú para realizar el tema “No veo la hora”.

Posteriormente para el año 2010, el cantante argentino decidió invitar a Gian Marco a componer nuevas canciones junto a Claudia Brand. El cantautor peruano comentó que compusieron varias canciones una de ellas fue “Ni rosas ni juguetes”, tema que interpreta Paulina Rubio.

Pero algo que sorprendió a los fanáticos fue que Gian Marco escribió la canción “Si me tenías”; este tema fue muy comentado en las redes sociales, pues habían especulado que era dedicada a Lucero.

Gian Marco aseguró que la canción "Si me tenías", no era para Lucero, pues uno de los sueños que tiene es que un día Luis Miguel interprete sus canciones. Sin embargo, aquella canción la descubrió Manuel Mijares y pidió que formara parte de su disco.

El tema escrito por Gian Marco había confundido a los fans de Lucero, pues pensaban que el cantante Mijares había dedicado aquella canción a la madre de sus hijos, pues en aquel tiempo ambos decidieron finalizar su matrimonio.

