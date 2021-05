Shrek: 18 parodias que hace a famosos éxitos del cine

Las películas de Shrek tienen varias referencias a otros clásicos cinematográficos, por ejemplo, cuando Fiona enfrenta a los bandidos en el bosque salta imitando a Trinity de Matrix, quien lucha de esa forma contra el oficial de policía, una escena muy famosa y que puede ser una de los guiños más obvios; sin embargo, eso no es todo, pues aquí te vamos a revelar otros 17 más que te dejarán con el ojo cuadrado.

Si eres un verdadero fanático del Shrek seguro que estos datos curiosos no te van a sorprender, pero si no lo eres, después de leer este artículo no solo te convertirás en un verdadero conocedor de esta película animada, seguro que estarás ansioso de presumirle a todos tus amigos tu nueva sabiduría, ¡no lo podrán creer!

En La Verdad Noticias ya te hemos hablado de Shrek y de cuántas películas tiene, pero ahora iremos más allá y te revelaremos cuáles son los guiños que esta franquicia de DreamWorks Animation hace a otras famosas producciones, ¡pon mucha atención!

17 referencias que hay en Shrek a otros clásicos del cine

El mago de Oz tiene guiño en Shrek 2. Foto: buzzfeed.com

Una de las referencias que tampoco pasan desapercibidas en la película de Shrek 2 es cuando la Hada Madrina de Fiona la saluda por primera ocasión en el balcón, pues lo hace de la misma forma en que en el filme El mago de Oz Glinda, la Bruja Buena lanza un saludo a Dorothy mientras está en Munchkinland, pero aún hay más que descubrir, ¡toma nota!

Garfield en Shrek 2

Garfield es recordado por el Gato con Botas cuando mientras está en el bar bebe un vaso de leche y dice “Odio los lunes”, una frase del icónico gato naranja.

Garfield en Shrek 2. Foto: buzzfeed.com

¿Led Zeppelin aparece en Shrek 2?

En este filme hay un poster en la habitación de la infancia de Fiona donde se ve a dos personajes replicar la famosa pose que los integrantes de esta banda, Jimmy Page y Robert Plant, solían hacer en los 70’s.

¿Led Zeppelin aparece en Shrek 2? Foto: buzzfeed.com

Shrek lanza guiño a Jurassic Park

La manera en que el carnívoro de Jurassic Park devora al hombre del escusado es imitada por Dragona al final de esta primera película del ogro verde, pues rompe la ventana de la iglesia y se come de esa misma forma a Lord Farquaad.

Shrek lanza guiño a Jurassic Park. Foto: buzzfeed.com

Guiño a la serie Sanford and Son

Cuando Burro bebe la poción Felices para Siempre en Shrek 2 dice una línea icónica de esta serie de comedia de la década de los 90’s donde el nombre Elizabeth está incluido.

Guiño a la serie Sanford and Son. Foto: buzzfeed.com

The Rocky Horror Picture es recordada en Shrek 2

Janet, Brad y el resto de los protagonistas de esta popular película mientras están en el laboratorio gritan sus nombres graciosa y rápidamente, algo que hace toda la familia se la Princesa Fiona en el momento de la cena.

The Rocky Horror Picture es recordada en Shrek 2. Foto: buzzfeed.com

Babe tiene guiño en el primer filme de Shrek

Una famosa escena de esta película es recordada por Burro y el ogro verde justo cuando terminan de cruzar el puente con lava debajo, pues este último le felicita como Arthur Hoggett al “puerquito valiente”.

Babe tiene guiño en el primer filme de Shrek. Foto: buzzfeed.com

O.J. Simpson en Shrek 2

Este estadounidense y exjugador de fútbol americano protagonizó en junio de 1994 una persecución en la Interestatal 405 a bordo de un Ford Bronco Blanco, y en la película del ogro verde es mencionada una de las épicas frases que hacen referencia a una de las escenas más famosas de aquel momento.

O.J. Simpson en Shrek 2. Foto: buzzfeed.com

Cenicienta es recordada en Shrek

En la primera película de este amigo ogro se recuerda el final del filme de este cuento de hadas del año 1950.

Cenicienta es recordada en Shrek. Foto: buzzfeed.com

El restaurante Big Boy

Este sitio de comida es famoso porque suele tener apariciones en otras producciones de Mike Meyers como la serie Austin Powers, y en Shrek 2 se le rinde honores cuando Harold, el Príncipe Encantador y el Hada Madrina se detienen frente a “Fat Boy” un restaurante de comida rápida muy similar.

El restaurante Big Boy. Foto: buzzfeed.com

Muy Blancanieves

El canto de la doncella que se come la manzana es imitado por la Princesa Fiona en la primera producción de Shrek cuando esta ve en el árbol al pájaro azul.

Guiño a Blancanieves. Foto: buzzfeed.com

Guiño a Henry Frankenstein

La famosa frase de Frankenstein de 1931, “¡Está vivo!” es dicha cuando Jero y Jengibre crean a Mongo, un gigante de jengibre que tiene como misión eliminar a la Hada Madrina de Fiona.

Guiño a Henry Frankenstein. Foto: buzzfeed.com

Mary Poppins y La novicia rebelde en Shrek tercero

Juli Andrews hace presta la voz a la Reina Lillia, y durante esta película tararea las canciones famosas de estas producciones exitosas, "My Favourite Things" y "Aspoonful of Sugar", esto luego de que rompa una pared de ladrillo con su cabeza.

Mary Poppins y La novicia rebelde en Shrek tercero. Foto: buzzfeed.com

Recuerdan al Pequeño Tim en Scrooge

La frase “Dios los bendiga a todos” es tomada por uno de los personajes de Shrek en su primera producción, Jengibre, quien al sostenerse de un bastón de dulce mira a la cámara y la pronuncia.

Recuerdan al Pequeño Tim en Scrooge. Foto: buzzfeed.com

El bebé de Rosemary aparece en Shrek tercero

La carriola de esta famosa película aparece en una pesadilla del ogro verde acerca de todos los mini niños ogros que podría tener.

El bebé de Rosemary aparece en Shrek tercero. Foto: buzzfeed.com

Fast Times at Ridgemont High en Shrek tercero

La escena donde los amigos de Spicoli y él llegan luego de fumar tarde a la escuela es recordada en la producción del ogro verde cuando los estudiantes salen de su auto lleno de humo al llegar a la academia.

Fast Times at Ridgemont High en Shrek tercero. Foto: buzzfeed.com

Spider-Man en Shrek 2

La icónica escena del beso romántico entre Peter y Mary Jane es imitada por el ogro verde y la Princesa Fiona durante su luna de miel.

Spider-Man en Shrek 2. Foto: buzzfeed.com

Con información de buzzfeed.com