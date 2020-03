¡Shot! Kylie Jenner se pone “hasta las chanclas” y lo presume luciendo sexy bikini

Kylie Jenner, famosa socialité de origen estadounidense, ha causado revuelo en las redes sociales al presumir las pequeñas vacaciones que se ha tomado en compañía de su hija Stormi pero lo que sorprendió a sus seguidores es la tremenda borrachera que protagonizó en compañía de la modelo Anastasia Karanikolaou.

Debes de saber que Kylie Jenner comenzó su carrera en el mundo del espectáculo formando parte de “Keeping Up with the Kardashians”, reality show que se transmitió por el canal E! y que relataba la vida privada de la familia más famosa de los Estados Unidos: Las Kardashian-Jenner.

Con el paso de los años Kylie Jenner supo consolidarse como una de las celebridades más influyentes del Internet pues ha logrado superar a Kim Kardashian como la socialité más popular de Instagram ya que en dicha plataforma ha podido reunir más de 164 millones de seguidores.

Kylie Jenner presume borrachera luciendo diminuto bikini

Kylie Jenner ha causado revuelo en las redes sociales al presumir una serie de fotografías y vídeos de unas pequeñas vacaciones que se ha tomado en compañía de su hija Stormi y la modelo Anastasia Karanikolaou y quien ha logrado convertirse en una gran amiga de la socialité.

Las fotografías han logrado viralizarse en todas las redes sociales debido a que muestran a Kylie Jenner y a Anastasia Karanikolaou lucir sus esculturales figuras en ajustados bikinis pero la sorpresa de sus seguidores llegó cuando la socialité presumió su gran borrachera que protagonizaron ambas celebridades.

@KylieJenner causa revuelo en las redes sociales al presumir la borrachera que se puso en compañía de @stassiebaby pic.twitter.com/R1khM6qUd2 — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) March 1, 2020

En las imágenes es posible observar como Kylie Jenner posa en compañía de Anastasia Karanikolaou antes de tomarse un par de shots de tequila y posteriormente vemos como ambas mujeres protagonizan un atrevido baile que sin duda han elevado la temperatura de las redes sociales pues la sensualidad que derrochan es simplemente impresionante.

