Shirly de Enamorándonos la reina del twerking (VIDEO)

Hace poco fue atacada por Daniela Alexis durante una transmisión del programa de Enamorándonos en donde la ‘Bebeshita’ dio a entender que ‘vendía su cuerpo’.

Así que Shirly decidió contar la versión de lo que ocurrió en el show, así como la razón del por la cual terminó su relación con Jheremy, por quien originalmente entró al programa de Enamorándonos.

En una entrevista para TVyNovelas abrió su corazón y compartió muchas cosas, entre ellos su relación con Jheremy, y cómo ‘Bebeshita’ estaba en medio:

Yo fui al programa porque a mi mejor amiga le gustó Demitri y me pidió que la acompañara, cuando llegué me mostraron una foto de Jeremy y pensé en intentarlo y pues pacté una cita con él. Siempre hubo algo con la Bebeshita, ella siempre estaba sobre él y Jheremy no ponía límites. Un día me fui a Cancún a hacerme unas fotos, para una revista, y en pleno programa ella dijo que yo vendía mi cuerpo, y él no fue capaz de defenderme como tenía que ser”.

Shirly ahora convertida en ‘amorosa’ declaró que piensa que ‘Bebeshita’ le tiene envidia:

Ella tiene un problema psicológico muy grande, siempre se está metiendo en las relaciones, como no tiene felicidad propia por eso quiere hacer cosas malas contra todas las personas”.

También reveló lo que busca al entrar al exitoso programa:

Me quise dar la oportunidad de entrar al show, yo pensé que ya había pasado un tiempo prudente y por eso decidí entrar como amorosa para ver si ahora sí encuentro a alguien que me quiera. El hombre que busco debe ser atento, trabajador, pero sobre todo que le guste el café y el cine. No quiero que sea un cerrado, que sea una persona con la mente abierta y le guste viajar”.

Hay que recordar que hace poco también tuvieron una ‘pelea’ ya que en un video se podía apreciar a ‘Bebeshita’ y a Shirly combatiendo en un torneo de twerking frente a todos los participantes de Enamorándonos, espacio en el que la segunda ‘amorosa’ demostró sus dotes para el libidinoso baile.