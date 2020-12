Shingeki no Kyojin se inspiró de una Mona Lisa CANÍBAL ¡El origen de todo!

La llegada de la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin a la televisión, solo confirmó que la serie creada por Hajime Isayama ahora es un éxito internacional. Después de todo, el estreno de anime programado para el 7 de diciembre convirtió a Eren, Mikasa, Armin y Levi Ackerman en íconos de la cultura japonesa.

El origen de Shingeki no Kyojin

Isayama creció mirando las montañas que rodeaban Oyama (prefectura de Oita, Japón) y esto le daba la sensación de estar protegido por enormes muros. Aún así, el exterior solo le hizo sentir que habían más peligros desconocidos. ¿Esto te recuerda algo? Si estás pensando en Paradis, hogar de Eren Jaeger en Attack on Titan, estás en lo correcto.

Aunque el creador de Shingeki no Kyojin abandonó su ciudad natal a sus 18 años de edad, la sensación de los muros se quedó en su interior y esto ahora es vigente en su exitosa serie de manga publicado por Kodansha. La Verdad Noticias incluso compartió que recientemente se colocaron estatuas de Eren, Armin y Mikasa en los “muros” de Oyama.

Así lucen las estatuas de Armin, Eren y Mikasa

Según afirma Hajime Isayama, el mundo de Survey Corps no ha tenido tantas influencias de otras series de manga famosas y lo confirma diciendo lo siguiente: “Aunque ya había leído mangas antes, la primera vez que pensé desde el fondo de mi corazón que el manga me interesaba fue cuando leí una obra llamada ‘(Project) ARMS’”, dijo en una entrevista con la revista Kaboom en 2013.

“Me da la sensación que no he tenido muchas influencias de mangakas (escritores de mangas). Pero sí me han influido los videojuegos, el cine, los críticos de cine, etc. Supongo que también me influyeron las películas de monstruos que vi cuando era pequeño, como ‘Godzilla’, ‘Mothra’, ‘Gamera’, y después el cine de terror japonés, los mangas de miedo, mangas como ‘Nube, el maestro del infierno’, por ejemplo”, agregó el mangaka.

El manga que inspiró Attack on Titan

Foto: Weekly Shonen Jump - Jigoku Sensei Nube

Nube, el maestro del infierno (Jigoku Sensei Nube) le dió la idea de monstruos que devoran humanos, que finalmente se convirtieron en los titanes que todo fanático de AOT conoce hoy en día. ¡Atención! Aquí es donde la aterradora Mona Lisa entra en acción:

“La idea original viene de una Mona Lisa caníbal que aparecía en ‘Nube, el maestro del infierno’. (...) Lo vi cuando estaba en primaria y me dio un miedo terrible”

Isayama contiinuó agregando lo siguiente: “Pero quizás la mayor influencia vino de un lugar poco común, un eroge (videojuego para adultos) de título ‘Muv Luv Alternative’ en los que una invasión extraterrestre está a punto de aniquilar la raza humana”.

“Pensé si esos monstruos comían humanos, eso sería bastante interesante. La crueldad de titanes come personas”

Luego, el creador de la serie de acción oscura recordó su infancia: “Creo que vino de la experiencia de crecer en una granja. Cuando era niño, recuerdo pensar que todos los seres vivos tienen que alimentarse de otras criaturas para sobrevivir. Lo podríamos llamar cruel, pero esas son las normas”, afirmó.

Isayama antes de muros pensó en árboles enormes. Sin embargo, lo que protegía a los humanos de Paradis tenía que ser algo grande que impidiera que los titanes se acercaran. El mangaka de Attack on Titan conocía sus limitaciones, pero aún así supo combinar sus habilidades con lo que estaba pensando para su serie.

“Si hay que dibujar titanes, me parece más interesante que esos monstruos estén en un mundo realista, pero como mi dibujo no tenía la calidad necesaria para hacer algo así, rebajé el nivel de realismo en la obra y opté por una visión del mundo más fantástica al estilo ‘Dragon Quest’”, señaló.

Los rostros de los titanes en AOT

“A la hora de dibujar los titanes, miro fotos de personas y de caras al azar que aparecen en revistas actuales y cosas parecidas”, explica. Para dibujarlos, el mangaka se basó en la impresión de cada persona. Elije modelos de expresión que produzcan una sensación desagradable.

Te recomendamos leer: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

La expresión de los titanes nunca es la adecuada para la situación. Por ejemplo, desde que un personaje de Shingeki no Kyojin encuentra un titán hasta que lo mata, este nunca deja de sonreír. Su expresión no cambia, pero como esta no cambia crea un efecto contrario, como si no tuviera expresión y esto produce una sensación desagradable.

“Elegí hacerlo así para producir una sensación lo más desagradable posible”

