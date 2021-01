Shingeki no Kyojin revela un nuevo y aterrador lado de Eren Jaeger

No se puede negar que Eren Jaeger ha soportado mucho. El héroe de Shingeki no Kyojin se ha visto golpeado desde que era un niño, ya sea por titanes o antiguos amigos. Eso nunca iba a cambiar con la cuarta temporada, y Attack on Titan lo demostró con su último episodio.

Después de todo, Eren tiene un lado oscuro que los fanáticos rara vez han visto, y esa parte aterradora de él se puso en marcha para lo peor. El momento se vino abajo esta semana cuando Attack on Titan siguió adelante con la guerra en su cuarta temporada de anime.

A raíz de la manifestación de Willy Tybur para la guerra, Eren Jaeger se transformó en el Attack Titan en una emboscada. Survey Corps se unió para comenzar una guerra de verdad, pero el ataque rebelde de Eren dejó muchos más muertos de lo esperado. Incluso Mikasa está horrorizada por la vista, y finalmente le trae el problemas al protagonista de Shingeki no Kyojin.

Shingeki no Kyojin 4x06 (Foto - MAPPA)

¡Spoilers de Shingeki no Kyojin 4x06!

En el pasado, Eren se habría quedado atónito por tal violencia, y no habría sido él quien lo provocó. Sin embargo, eso ha cambiado. Lo único que le importa a Eren es matar al Titán Martillo de Guerra y Mikasa Ackerman no puede desviarlo de su objetivo en el anime.

Eren muestra cero emociones frente a matar a tanta gente inocente. Desde ancianos hasta niños, Eren se contenta con matar a cualquiera que se interponga entre él y War Hammer Titan. No hace falta decir que Mikasa está horrorizada por la vista, y no está sola.

Los aficionados estaban tan nerviosos por la vista, y si Eren no se ajusta detrás de esta matanza, Shingeki no Kyojin sólo va a crecer en un tono más oscuro de aquí en adelante. Qué opinas de este preocupante cambio? ¿Creías que Eren era capaz de esto?

