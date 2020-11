Shingeki no Kyojin revela nuevas ilustraciones de la temporada 4

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin se lanzará a finales de este año, luego de que Survey Corps llevara la guerra directamente a la nación de Marley, y que Studio MAPPA tomará las riendas de Wit Studio para esta última entrega.

Precisamente, MAPPA lanzó algunas imágenes nuevas para continuar creciendo en entusiasmo por el regreso de Eren, Mikasa, Armin y compañía. Con las últimas entregas de manga acercándose a la batalla final entre Survey Corps y la nueva amenaza inesperada en el propio protagonista, ¡esta oscura franquicia probablemente no tendrá un final feliz!

Studio MAPPA ha llegado a la escena no solo con el anuncio de que estarán animando esta última temporada, sino que definitivamente han demostrado su destreza en la animación con series como The God of High School y Jujutsu Kaisen, dos animes que llegarán junto con lo último de Shingeki no Kyojin.

Trailer de Shingeki no Kyojin por MAPPA

Aunque los fanáticos estaban nerviosos por la pérdida de Wit Studio, quien trabajó en las primeras tres temporadas junto con series de anime como Great Pretender, Vinland Saga y más, el primer avance de la cuarta temporada pudo aplacar a varios fanáticos con el estilo asombroso de la nueva versión de MAPPA.

El usuario de Reddit Medo811 compartió el "MAPPA Showcase" que muestra una serie de nuevos diseños de personajes de la próxima temporada de Attack on Titan, mostrando cómo algunos de los personajes familiares en el nuevo estilo de animación, lucen atuendos completamente nuevos para marcar el comienzo de la guerra entre Marley y Eldia:

Foto: Reddit - med0811 "MAPPA Showcase"

Te recomendamos leer: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

La Verdad Noticias informó anteriormente, que la cuarta temporada no solo culminará la historia de Survey Corps, sino que también profundizará en los orígenes de los propios Titanes, lo que brindará a los fanáticos algunos de los momentos más oscuros de Shingeki no Kyojin hasta la fecha.