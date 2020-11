Shingeki no Kyojin presenta los diseños de personajes de la temporada 4

Shingeki no Kyojin anticipó los diseños de personajes para su cuarta y última temporada. La última temporada de Attack on Titan hará su debut oficialmente en cuestión de días, pero los fanáticos no han sabido cómo se perfila la nueva entrega de anime.

Aparte de un breve avance y un póster increíble para la temporada final, los fanáticos de Hajime Isayama se han estado preguntando cómo el nuevo estudio de producción MAPPA tomaría las riendas para la salida final de la franquicia.

Durante una exhibición especial de sus proyectos actuales, MAPPA brindó a los fanáticos una idea de cómo está tomando forma la temporada final. Junto con una nueva imagen clave para la última temporada de Shingeki no Kyojin, el escaparate especial de MAPPA también reveló un nuevo conjunto de diseños de personajes del nuevo diseñador de personajes Tomohiro Kishi.

Nuevo Survey Corps en Attack on Titan 4

Estos diseños muestran nuevos looks para los miembros principales de Survey Corps, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Jean Kirstein y Connie Springer. Puedes verlos recopilados gracias a @AttackOnFans en Twitter y La Verdad Noticias te los comparte a continuación:

Mappa Showcase revealed new character designs made by Tomohiro Kishi!

La tercera temporada de anime presentó a Eren Jaeger y sus amigos conociendo lo que había más allá de los muros de Paradis. Pero, al llegar a la playa, se dieron cuenta que ahora desean ir más allá del mar; y esto los llevará a Marley (la nación enemiga).

Precisamente, esto es lo que Shingeki no Kyojin: The Final Season tiene preparado para los fanáticos junto con MAPPA (mismo estudio encargado del anime Jujutsu Kaisen), ya que los papeles se invierten de lo que alguna vez Marley le hizo a los eldianos.

Te recordamos que el manga de Shingeki no Kyojin está completo en un 98 por ciento y que el creador de la serie reveló tener listo el próximo capítulo 135 de manga. Por último, pero no menos importante, aquí hay un vistazo al nuevo diseño de Levi Ackerman para la cuarta y última temporada:

Foto: Studio MAPPA

