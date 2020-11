Shingeki no Kyojin muestra el último plan de los militares contra el RUMBLING

Shingeki no Kyojin solo se ha vuelto más oscuro con cada capítulo que pasa de su manga, y con Eren Jaeger pasando de ser un miembro prominente del Survey Corps a liderar un muro de Titanes para matar a cualquiera que no tenga sangre eldiana fluyendo por sus venas, el ejército de Marley está intentando derribarlo con un último plan.

Como los amigos de Eren se han asociado con sus antiguos enemigos como Reiner, Annie y otros soldados de Marley, está claro que el final de la obra maestra épica de Hajime Isayama no tiene un final feliz para ninguna de las partes involucradas.

¡Advertencia! Si no has leído el último capítulo 134 del manga de Shingeki no Kyojin, es posible que desees mantenerte alejado del resto de este artículo, ya que en La Verdad Noticias nos sumergiremos en los spoilers de la cuarta temporada del anime.

Spoilers de Shingeki no Kyojin continúan

Foto: Kodansha

Eren Jaeger, tras heredar el poder del Titán Fundador, ahora tiene la capacidad de controlar a todos los Titán existentes y está usando esta nueva habilidad encontrada para controlar un muro de Titanes conocido como el "Rumbling" para matar a todos los que no se consideren de "Eldia".

La nación de Marley ha torturado a los eldianos dentro de los muros durante décadas, incluidos los familiares de Eren, Armin y Mikasa. Por lo tanto, Jaeger está claramente decidido a vengarse de una de las formas más horribles posibles.

La idea de si Eren se ha vuelto loco o no por el poder del Titán Fundador, seguramente se dejará a la interpretación; ya que también se podría argumentar que el personaje principal simplemente se volvió loco debido a los años de tormento que ha sufrido.

Mientras Marley intenta tomar su posición final, desatan un grupo de naves aéreas para lanzar bombas sobre los Titanes que están debajo, lo que es en vano. La destrucción de Marley es trágica porque se dan cuenta de que el problema al que se enfrentan ahora es uno que ellos mismos crearon, como dice un soldado de Marley:

“Dejamos todos los problemas que creamos en la 'isla de los demonios' y como resultado, ese demonio nació para devolver el odio que le dimos. Si me dieran otra oportunidad, juro no cometer los mismos errores”, dijo el soldado en Attack on Titan 134.

Afortunadamente para los sobrevivientes, incluso con las naves aéreas siendo destruidas por el hermano de Eren, Zeke en su forma de Beast Titan, el Survey Corps ha llegado para presentar un último obstáculo que los Jaegers deben superar en Shingeki no Kyojin.

