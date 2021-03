Shingeki no Kyojin establece una guerra de tres bandos en la temporada 4

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin no ha tenido miedo de cambiar el status quo de algunas formas nuevas y locas, ya que Survey Corps se encuentra teniendo que lidiar no solo con una amenaza externa que ha estado con ellos desde el principio, sino con una amenaza inesperada que se ha introducido en los últimos episodios.

Batalla triple en el anime Shingeki no Kyojin

Con una nueva banda de seguidores conocidos como los "Jaegeristas" siguiendo el plan de Eren Jaeger, está claro que todos los bandos de esta nueva guerra están jugando para siempre y las bajas resultantes de las futuras batallas podrían ser insuperables.

Si bien los Eldianos y la nación de Marley han estado en guerra durante bastante tiempo, con Shingeki no Kyojin comenzando con Bertholdt y Reiner derribando la pared; está claro que Eren Jaeger se ha visto afectado mucho más de lo que nadie creía y ahora está conspirando con su hermano, el Titán Bestia, Zeke Jaeger.

Promocional de Attack on Titan: The Final Season

Con la facción de Eren asesinando al actual primer ministro en un intento por liberar a su nuevo líder, el último episodio presentó un suspenso que muestra al Titán Carguero, Pieck, al acecho de lo que claramente es un ataque directo a la raza eldiana en su propio territorio.

La vida de Eren ha sido trágica, no solo por la muerte de su madre en el episodio introductorio de la serie, sino también por su lucha con el poder de Titán dentro de sí mismo junto con los compañeros que perdió en el camino luchando contra las fuerzas de Marley.

Con Survey Corps teniendo que luchar contra fuerzas físicas y emocionales a lo largo de Attack On Titan, los fanáticos se preguntan cómo es posible que su final sea feliz, con tanta tragedia ocurriendo.

Actualmente, en el anime, Survey Corps todavía tiene a Zeke escondido en un lugar secreto, preocupado por cómo su influencia podría afectar a Eren. Está claro que Armin, Mikasa, Levi, Hange y los demás van a tener serios problemas que resolver en los episodios finales de la primera mitad de la cuarta temporada.

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Shingeki no Kyojin en Crunchyroll y Funimation. Mientras que el manga de Hajime Isayama (con 2 capítulos restantes) está disponible en Kodansha Comics.

