¡Shingeki no Kyojin es un fenómeno cultural más grande que Game of Thrones!

Shingeki no Kyojin y Game of Thrones tienen algunas similitudes. Ambos retratan un mundo oscuro y cruel y son (o fueron) amados en sus respectivos géneros. La última temporada de GOT fue un fenómeno cultural y global. También fue una gran decepción. Terminó siendo más sobre trastornar las expectativas que sobre seguir adelante con lo que ya se había establecido.

A pesar de esto, la gente estaba al borde de sus asientos, esperando que cada episodio cayera todos los domingos e irónicamente, Attack on Titan: The Final Season (la temporada 4 de anime que también se transmite los domingos) no es muy diferente.

La única diferencia sobre Shingeki no Kyojin, es que los fanáticos han tenido que esperar años entre temporadas. La primera temporada se desarrolló en 2013, la segunda temporada se desarrolló en 2017, lo que es una espera ridículamente larga. Peor aún, la segunda temporada solo tuvo 12 episodios.

Primer visual de la cuarta temporada de Attack on TItan

Más tarde, la tercera temporada se desarrolló en 2018 y 2019 y se dividió en dos partes y finalmente, la temporada cuatro comenzó a transmitirse en diciembre de 2020. Todo esto se debe al hecho de que el manga estaba en curso y el anime lo alcanzó con bastante rapidez, por lo que tuvieron que esperar para ser fieles al material original.

Shingeki no Kyojin es el nuevo rey

Game of Thrones se ejecutó durante ocho años, sin largos descansos, pero la cantidad de tiempo transcurrido es comparable entre los dos, ya que Attack on Titan ha existido durante ocho a nueve años. Ambos se basan en piezas de literatura de renombre (aunque técnicamente SNK es un manga).

La diferencia clave aquí es que el anime de Hajime Isayama tiene el placer de tener una historia completamente terminada, ya que el manga termina en abril. Después de todo, Shingeki no Kyojin es un trabajo magistral que trastorna constantemente las expectativas, pero en el buen sentido.

Eren Jaeger y Mikasa Ackerman en SNK4

Los paralelos entre las dos obras son innegables, pero Attack on Titan es el fenómeno cultural y global más grande de la actualidad; más incluso que Game of Thrones. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los puntos en los que la serie japonesa es mejor:

Si bien solía ser un nicho, el anime se ha convertido lentamente en la corriente principal gracias a servicios de transmisión como Crunchyroll. Estos servicios hacen que el anime esté disponible en Occidente que normalmente no estaría disponible, y se transmiten simultáneamente, matando efectivamente el anime pirata, que solía ser la única forma en que podía obtener ciertos programas.

Visual de la cuarta temporada (MAPPA)

Shingeki no Kyojin comenzó como un programa sobre la humanidad que lucha por sobrevivir contra los titanes, que se comen a las personas. La serie se ha convertido desde hace mucho tiempo en algo mucho, mucho más amplio que eso; de hecho, ese fue siempre el plan.

A lo largo de la serie se encuentran pistas que apuntan a este mismo hecho. Su capacidad para evolucionar es lo que lo ha convertido en el anime más popular de todos los tiempos. Incluso las personas que normalmente no ven anime ni leen manga, se han quedado fascinadas con la serie (algo similar tomó lugar con Death Note).

Game of Thrones no pudo evolucionar más allá del material original. También tenía el problema de no ser adecuado para audiencias más jóvenes y la falta de atractivo más allá de los mercados occidentales. Attack on Titan no solo está disponible en Occidente y es increíblemente popular. Tiene un atractivo universal que carece GOT.

Finalmente, en IMDB, un sitio occidental, tres de los cuatro mejores episodios de televisión de todos los tiempos son de la tercera temporada de Attack on Titan y The Final Season. Dos de los episodios son de la última parte de la tercera temporada, el otro es el episodio 7 de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin y ¡con calificación 10 de 10!

