Shingeki no Kyojin enciende la enemistad entre Japón y Corea del Sur

Tras la emisión del episodio número 70 de Shingeki no Kyojin, que corresponde al episodio número 11 de Attack on Titan: The Final Season, surgió una polémica en las redes sociales de Japón, enfrentando a los fans surcoreanos contra los japoneses.

La situación explotó después de una publicación de Yuki Kaji, quien interpreta a Eren Jaeger en la franquicia. La Verdad Noticias te comparte la traducción de la publicación, junto con más detalles de la polémica:

“Espero que todos lean Shingeki no Kyojin alguna vez. Pero también espero que lo vean. Realmente espero que te dé la oportunidad de darte cuenta de algo”, escribió el reconocido actor de doblaje. Los fanáticos de Attack on Titan no tardaron en interpretar el comentario.

¿Por qué Shingeki no Kyojin causó conflicto?

Quizás el locutor de Shingeki no Kyojin no tenía intención de sacar a relucir el tema y simplemente debería haber utilizado más palabras, pero las respuestas que empezaron a inundar la publicación empezaron a referirse a la situación de los crímenes de guerra.

Por ejemplo, una publicación decía: “Los criminales de guerra siempre deben recordar sus pecados y arrepentirse. La historia debe recordarse para que no se vuelva a repetir. Si olvidas tus pecados como los habitantes de la isla de Paradis, te convertirás en un hombre con las mismas ideas que Eren”.

Publicaciones similares comenzaron a poblar las respuestas a la publicación del actor de voz, hasta que finalmente uno terminó haciendo la comparación que muchos habían pensado, pero que nadie había escrito todavía:

“Claro, cuando vi a Gabi inmediatamente pensé: ‘¡M*ldit@ sea! Actúa como una coreana’”

Esta situación se refiere al momento en que Kaya reprende a Gabi Braun por la muerte de su madre hace cuatro años. Gabi menciona que todo es por los crímenes que cometió el Imperio Eldiano hace varios siglos, aunque Kaya le asegura que su madre nunca cometió ninguna atrocidad.

Esta situación fue comparada por los japoneses, con el resentimiento de algunos países asiáticos contra Japón y por sus crímenes cometidos durante el expansionismo del Imperio de japonés donde se cometieron múltiples crímenes de guerra contra los países conquistados y anexados al régimen.

Tanto China como Corea del Sur son los países que más se destacan en estos temas controvertidos, y aprovechan cualquier ocasión para culpar a los japoneses de sus crímenes en el pasado, incluso si son hechos de varias generaciones atrás. Quizás esta polémica no fue la intención de Yuki Kaji, pero claramente Shingeki no Kyojin avivó la tensión.

