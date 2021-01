Shingeki no Kyojin comparte un impresionante dibujo de Eren por el capítulo 64

La temporada 4 de Shingeki no Kyojin tiene su quinto episodio disponible para sus fanáticos y la cuenta oficial de Twitter se tomó un momento para agradecer a todo el fandom por su apoyo. ¡No vas a creer lo genial que luce Eren Jaeger en este arte especial!

El lanzamiento del episodio 64 (episodio 5 de la temporada 4) se tituló "Declaración de guerra" y el equipo de Studio MAPPA detrás del anime compartió una ilustración especial del director del episodio, Teruyuki Omine.

Si has leído hasta aquí, probablemente estés abierto a ver esta imagen de Eren Jaeger y no considerarás su apariencia como un spoiler de lo nuevo en Shingeki no Kyojin. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el arte sin más rodeos:

Foto: Twitter - @shingeki_anime

Más arte de Shingeki no Kyojin

Este póster no fue lo único que se compartió en redes sociales recientemente, ya que Attack on Titan se convirtió en tendencia mundial como cada domingo-lunes de la semana. Ahora fue el turno de MAPPA, con un boceto de Eren en uno de los mejores momentos del episodio 5; siendo más exactos, cuando hizo crecer su pierna y asustó al pobre de Falco:

El episodio 5 de la cuarta temporada es un cambio de juego. Con el alcance completo de la historia del mundo y Eren pasando de ser su héroe más grande, al enemigo público número uno. ¡Nos espera la temporada más dramática y llena de giros en el anime hasta ahora!

¿Tuviste un mar de emociones en este episodio? La preparación para este momento culminante en Shingeki no Kyojin 4x05 es igual de épica para los espectadores, tanto en la multitud que escucha la actuación de Willy Tybur como para los fanáticos de la serie creada por Hajime Isayama. El episodio 6 de Attack on Titan, “El Titán Martillo de Guerra”, llegará el 17 de enero.

