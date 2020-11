Shingeki no Kyojin comparte el nuevo vestuario del Survey Corps por MAPPA

La cuarta temporada del anime de Shingeki no Kyojin está en camino y Studio MAPPA está tomando las riendas de la serie de Wit Studio para contar la última historia de Survey Corps. Ahora, las nuevas imágenes nos dan una versión de los personajes durante el combate que pondrá fin a la guerra entre Marley y Eldia.

MAPPA ha estado apareciendo en las noticias últimamente no solo gracias a su trabajo en la franquicia oscura de Hajime Isayama, sino también gracias en parte a su trabajo en la popular serie de The God of High School y Jujutsu Kaisen.

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin verá eventos que una vez se creyeron imposibles para Eren Jaeger y sus amigos en Survey Corps, donde finalmente llevarán la guerra directamente a la nación de Marley.

En el primer póster lanzado para la nueva temporada anime, las tornas claramente habían cambiado cuando se vio a Eren en su forma de "Attack Titan" elevándose sobre la nación de Marley con Reiner debajo de él. La cuarta temporada está programada para ser la entrada más oscura de la serie hasta ahora.

Trailer de Attack on Titan 4

El usuario de Facebook Kakashi Loquendo compartió estos nuevos dibujos de Studio MAPPA, que nos brindan una nueva apariencia de Survey Corps luciendo nuevos atuendos para prepararlos para el próximo asalto a la Nación de Marley, que seguramente arrojará una serie de sorpresas para los fanáticos de la franquicia oscura:

El manga de Attack on Titan ha entrado en su batalla final, cambiando la estructura de poder de Marley a Eldia, llegando incluso a convertir al villano definitivo en un enemigo mucho más familiar e inquietante.

Te recomendamos leer: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

Con un nuevo Survey Corps que debe crearse para combatir esta amenaza, no podemos esperar a ver cómo MAPPA puede traducir algunos de los momentos más importantes de los capítulos finales de Shingeki no Kyojin, una serie creada por Hajime Isayama.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!