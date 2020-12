Shingeki no Kyojin acaba de estrenar la MAYOR batalla de Titanes de la historia

ADVERTENCIA: Lo siguiente contiene spoilers del capítulo 135 de Shingeki no Kyojin, "La batalla del cielo y la tierra", de Hajime Isayama, Dezi Sienty y Alex Ko Ransom, ahora disponible en Kodansha.

A medida que la cuarta temporada de Attack on Titan comienza su viaje hacia el final del anime, la serie de manga de Hajime Isayama ya está de pie justo al borde del precipicio. Los restos del Survey Corps, respaldados por Pieck (Titán Carguero) y Reiner (Titán Blindado), finalmente llegaron al vasto cuerpo del Titán Fundador de Eren en el último capítulo.

Ahora, en el capítulo 135, no solo tienen que enfrentarse a su antiguo amigo en "La Batalla del Cielo y la Tierra", sino al resto de los Nueve Titanes sobre su columna vertebral. No solo es una batalla histórica en el universo, sino que es la primera vez que vemos todo el poder de los Nueve en el mismo campo de batalla del universo Shingeki no Kyojin.

Cuando decimos 'completo', no solo nos referimos a los poseedores actuales, sino a ¡todos los herederos pasados son convocados para este choque épico! La Verdad Noticias informó anteriormente que la temporada 4 estrenó el pasado 7 de diciembre con una batalla épica. Sin embargo, esta no se compara con los acontecimientos recientes del manga AOT 135.

Mientras el Cuerpo de Encuestas se da cuenta de la naturaleza del ejército que está frente a ellos, Connie verbaliza cuán aterrador es realmente lo que están a punto de luchar: "Este es un ejército de Titanes veteranos creado solo para la batalla. ¿Cómo se supone que debemos luchar? ¿ese?"

Para Pieck y Reiner, lo que está en juego es más personal, ya que son literalmente asaltados por los 'fantasmas' de sus antiguos camaradas y compatriotas Guerreros. Mientras Pieck toma una acción "decisiva" e intenta volar a Eren en su nuca, su cuerpo de Titán Carguero es ensartado por el War Hammer Titan de Tybur.

El regreso del Titán Colosal de Bertolot

Mientras tanto, Reiner es aplastado por el Titán Mandíbula de Galliard y luego su cuerpo de Titán Blindado es destruido por el Titán Colosal de Bertolt.

La razón por la que esto es posible es que los Nueve Titanes se originan en una forma singular: Ymir, el Fundador. Ymir se convirtió en el primer Titán hace 2.000 años y cuando murió 13 años después, ese poder se repartió en nueve individuales mediante el canibalismo.

Este ha sido el método de herencia de Titan Shifter desde entonces. Ymir, liberada por Eren para representar su venganza contra una humanidad que la mantuvo física y espiritualmente unida durante siglos, parece tener presencia en el mundo real gracias a prestarle a Eren su poder de Titán Fundador, y usa su conexión con sus súbditos para conjurar (de los huesos del Titán, según parece) todas las versiones anteriores de los Nueve.

Como explica Pieck: "Debe ser posible resucitar a un número infinito de ellos si tienes el poder del Titán Fundador". A través de toda la carnicería de morderse las uñas, sigue siendo una mirada fascinante a una historia que nunca habíamos podido ver hasta ahora.

Generaciones de los Nueve Titanes

Solo unos pocos de los Nueve en la actualidad han cambiado de manos, y sus formas, aunque diferentes, a menudo no lo son de manera drástica. En el capítulo 135 del manga, está claro que los Nueve pueden tener todo tipo de formas y tamaños: uno parece un cocodrilo, otro como un Minotauro, mientras que uno es esencialmente “La Mole” de Marvel.

Foto: Kodansha - AOT 135

También hay otra información importante confirmada por el capítulo relacionado con esta gira de Titan Shifters a través de los tiempos. Armin, espiando la forma infantil de Ymir mirando la batalla, se da cuenta de que el Fundador es el que los ataca, no Eren. La única misión de Eren es "avanzar" erradicando todo más allá de la isla Paradis, pero quiere que sus aliados más cercanos estén a salvo allí una vez que el polvo se haya asentado.

Pero cuando Armin es arrebatado y comienza a ser asfixiado por la lengua de un Titán, incluso él comienza a preguntarse si Eren realmente no quiere hacerles daño. Los Survey Corps apenas logran salir de la batalla con vida (menos un Armin atrapado) gracias a la llegada de Falco a Hail Mary en su forma ahora aerotransportada de Jaw Titan.

Te recomendamos leer: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

Aunque todos estaban dispuestos a luchar, sobrevivir a la batalla de Titanes más grande de la historia es una victoria en sí misma. Shingeki no Kyojin está a menos de un 2 por ciento de su final en el manga y parece que Hajime Isayama planea cerrar con más momentos como este. ¿Estás preparado emocionalmente?

