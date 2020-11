Shingeki no Kyojin: Voz de Eren lloró al grabar la última temporada ¡OMG!

Shingeki no Kyojin es uno de estos programas que todo el mundo parece conocer. El fandom ha crecido año tras año y continúa prosperando incluso cuando se acerca su temporada final. De hecho, parece que hay más ojos que nunca en el programa, ya que la cuarta temporada se prepara para debutar el próximo mes.

Ahora, según una estrella de Attack on Titan, no pudieron evitar llorar mientras leían su tierno guión. El detalle proviene de una fuente bastante sorprendente, como admitió Yuki Kaji en una transmisión en vivo.

El actor, que interpreta a Eren Jaeger en Shingeki no Kyojin, hizo una transmisión en vivo en Youtube para los fanáticos. Fue allí donde habló muy brevemente sobre la cuarta temporada del anime, y Kaji dijo que lloró mientras ensayaba sus líneas en casa.

Así luce Eren Jaeger en Attack on Titan 4

Foto: MAPPA

“Lloré cuando vi la compilación”, dijo Kaji, refiriéndose a un reel del anime que se lanzó a principios de este año para promocionar su última temporada. “Eren siempre está en mi corazón. Conseguí el guión de la última temporada, e incluso lloraba mientras ensayaba en casa”.

“Cuando leí el manga, pude ver [la historia] objetivamente, pero cuando se trata de representarla, no puedo dejar de llorar. Me sentí. Deprimido, así que le envié mensajes a Isayama-sensei e intercambiamos mensajes varias veces”, agregó la estrella de Attack on Titan.

Claramente, Kaji está teniendo dificultades para lidiar con la última temporada, y los fanáticos pueden entender por qué. El actor ha disfrutado de una carrera muy sólida con papeles principales en Sword Art Online e incluso My Hero Academia.

Sin embargo, la serie de Isayama es uno de sus papeles más importantes. Kaji ha formado un vínculo con Eren que nunca morirá, y dado el contenido oscuro de la cuarta temporada, no es sorprendente escuchar lo emocional que está el actor de voz en este momento. La Verdad Noticias te seguirá actualizando de Shingeki no Kyojin en el futuro.

