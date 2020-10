Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

Shingeki no Kyojin es una serie de manga escrita por Hajime Isayama, que narra una estrecha historia en torno a su gran elenco de personajes y el extraño mundo apocalíptico en el que viven. Las fuerzas humanas luchan para lograr cualquier cosa, sacrifican numerosas vidas y cometen errores importantes para que todo se convierta en nada al final.

Pero de vez en cuando, la perseverancia, el ingenio y la suerte de la humanidad en logran dar sus frutos y, a través de sus victorias, comienza a formarse un retrato complejo del mundo, que revela algo más siniestro para los aspectos más extraños de su mundo. ¡Combinación perfecta de drama y acción!

Attack on Titan explora principalmente las formas en que las personas lidian con el trauma, la supervivencia, la pérdida y la muerte, mientras luchan contra gigantes devoradores de hombres. Uno puede describirlo como Neon Genesis Evangelion sin robots gigantes y con mucha menos confusión en la trama.

Sobre el manga y anime

Desde su comienzo relativamente modesto, el manga logró convertirse en el undécimo más vendido de todos los tiempos en 2011. Después del estreno de la adaptación de anime (que se volvió excepcionalmente popular por derecho propio), las ventas del manga aumentaron exponencialmente.

El manga se vendió constantemente entre los dos primeros cada mes y los nuevos volúmenes están siendo superados solo por One Piece, una de las franquicias más vendidas de todos los tiempos y que aún sigue creciendo. El éxito de Shingeki no Kyojin ha inspirado desde videojuegos hasta novelas ligeras, fragancias y tazas de café.

La adaptación al anime fue realizada por Wit Studio y se estrenó el 5 de abril de 2013. Yasuko Kobayashi se desempeñó como guionista principal, Tetsurō Araki como director y luego director en jefe de la segunda temporada. Hiroyuki Sawano compuso la música de la serie.

Los espectadores que viven en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda pueden ver el anime legalmente en Crunchyroll y Hulu. Funimation (que obtuvo la licencia del programa para los Estados Unidos) también transmite el programa. Mientras que en Australia y Nueva Zelanda, Madman Entertainment tiene la serie en Anime Lab.

¿Cuántas temporadas tiene Attack on Titan?

El anime tiene un total de cuatro temporadas y esta última se estrena en diciembre de 2020 con animación de MAPPA en lugar de Wit Studio. A continuación te presentamos la cantidad de capítulos por cada temporadas y la división de la trama según los arcos del manga:

TEMPORADA 1: Tiene un total de 25 capítulos y se divide en 6 arcos argumentales titulados “La caída de Shiganshina” (1-2), “El regreso de la humanidad” (3-4), “La lucha por Trost” (5-13), “Víspera del contraataque” (14-16), “La 57a misión de exploración exterior” (17-22) y “Asalto a Stohess” (23-25).

TEMPORADA 2: Tiene un total de 12 capítulos y abarca el arco de “Choque de titanes”. Aquí puedes escuchar el icónico opening que incluye la frase “¡Sasageyo! Sasageyo! Shinzou o sasageyo!” (¡Dedíquenlo! ¡Dedíquenlo! ¡Ofrezcan sus corazones!" en japonés).

TEMPORADA 3: Tiene un total de 12 capítulos que incluyen los arcos de “Levantamiento” (1-10) y “Regresar a Shinganshina” (11-22). A partir de aquí llegamos a los acontecimientos previos a la nueva Guerra entre Eldia y Marley (Temporada 4).

OVAS: El anime de Attack on Titan ha tenido un total de cuatro episodios originales. Se podría decir que son misiones especiales para el Survey Corps y ciertos personajes como Erwin Smith.

Cuaderno de Ilse: Memorias de un miembro del Cuerpo de reconocimiento El visitante repentino: la tortuosa maldición de la juventud Angustia Sin arrepentimientos

Películas live action

Así luce el live action de Attack on Titan

Surgieron planes para una adaptación cinematográfica de live action prevista para su estreno en 2014, y después de una serie de “diferencias creativas” entre el director y el guionista (entre otras cuestiones), la película tuvo un estreno en 2015 en dos partes.

La estrella de Bloody Monday, Haruma Miura, interpreta el papel principal de Eren, mientras que la modelo convertida en actriz, Kiko Mizuhara, interpreta a Mikasa. Kanata Hongo (Armin), Satomi Ishihara (Hanji), Nanami Sakuraba (Sasha) y Takahiro Miura (Jean) completan el elenco principal.

A principios de 2017, se revelaría que Warner Bros estaba en negociaciones para crear otra adaptación, con uno de los productores clave detrás de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” listo para manejar el proyecto y Andy Muschietti (‘It 2017’ de Stephen King) como el director.

Trama de Shingeki no Kyojin

Durante más de cien años, los últimos restos de la humanidad han vivido en un reino rodeado de muros diseñados para protegerlos de una poderosa raza de gigantes devoradores de hombres conocidos como Titanes.

Las dos razas se han encerrado en un punto muerto: los Titanes no pueden traspasar los muros y la humanidad no puede aventurarse fuera de los muros sin correr el riesgo de sufrir grandes pérdidas.

Esos hechos se mantuvieron ciertos hasta el día en que un Titán Colosal hizo un agujero en el muro de la aldea sureña de Shiganshina, lo que permitió a sus parientes más pequeños vagar adentro y causar estragos. Entre los que escaparon de la masacre que siguió había tres niños: Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert.

Años más tarde, el trío decide unirse a Survey Corps, una rama militar dedicada a hacer excursiones al mundo exterior para luchar contra los Titanes e investigar formas de derrotarlos de una vez por todas, y Eren promete matar hasta el último Titán de la Tierra.

Guía de personajes

Foto: Kodansha

EREN JAEGER: El protagonista principal de la serie. Un joven agresivo con dos pasiones definitorias: su deseo de explorar el mundo más allá de los Muros y su odio hacia los Titanes. Su rencor contra los Titanes se cataliza aún más en una rabia asesina cuando invaden su ciudad natal y él no puede hacer nada para salvar a su madre de ser devorada.

Cuando se gradúe del 104 ° Cuerpo de Entrenamiento, ocupará el quinto lugar en general y tiene la intención de unirse al Survey Corps. Durante su entrenamiento militar, se considera que tiene una habilidad y un talento promedio para matar a los titanes y maniobrar en 3DM.

Después de una experiencia cercana a la muerte durante la Batalla de Trost, descubre que posee la capacidad de crear y controlar un cuerpo de Titán, transformándose en el Titán de Ataque. Esta revelación lo convierte en el objetivo de varias facciones opuestas, que lo ven como una amenaza o la clave para la supervivencia de la humanidad.

Eren Jaeger es alistado a la fuerza en el Cuerpo de Exploración para que el Capitán Levi Ackerman lo mantenga bajo control, para que el Comandante Erwin lo utilice para exploraciones fuera de los Muros y para colaborar en experimentos de Hange Zoe relacionados con Titanes.

La mayoría de sus compañeros siguen su ejemplo y se unen a él en el Cuerpo de Exploración en Attack on Titan. Sin embargo, su inexperiencia con el poder significa que lucha por transformarse en algo que no sea un “berserker” alimentado por un odio ciego al principio.

Incluso después de que aprende a ganar algo de control, la brecha de experiencia lo coloca en una clara desventaja frente a sus principales adversarios. Después de que Eren es capturado por las fuerzas enemigas, despierta su habilidad más poderosa y la razón principal por la que los Titanes Cambiantes (Colosal, Femenino y Acorazado) estaban detrás de él.

La razón es su poder de controlar a otros Titanes. En el siguiente arco, se convierte nuevamente en un objetivo de secuestro, esta vez junto a Historia y por una peligrosa facción enemiga que se esconde dentro de los Muros.

Cuatro años después de recuperar Wall Maria, Eren ha utilizado la guerra entre Marley y la Alianza del Medio Oriente para infiltrarse en el continente. Disfrazándose de soldado herido, viaja a Liberio y se hace amigo del cadete guerrero Falco Grice (algo que abarca la cuarta temporada de anime).

MIKASA ACKERMAN: Ella es la hermana adoptiva de Eren y amiga mutua de la infancia de Armin. Mikasa, una ex residente de las afueras rurales de Shinganshina en el interior de Wall Maria, es adoptada por la Dra. Grisha Yeager después de que su madre y su padre son asesinados por traficantes de personas.

Mikasa oculta sus emociones pero se preocupa profundamente por Eren, sin dudar en llorar con lágrimas de alegría o desesperación dependiendo de lo que le suceda. Ella comparte un vínculo inquebrantable con Eren después de los eventos de su pasado, y su madre, al pedirle que lo protegiera, la hizo aún más protectora con él de lo que era antes.

Mikasa es muy fuerte físicamente y con habilidades físicas. Su sueño en la vida es vivir una vida pacífica en las paredes con Eren. Se inscribe en el entrenamiento militar, ocupa el primer lugar en su clase y luego se une al Survey Corps porque Eren lo hace.

Al descubrir a varios traidores escondidos entre ellos, Mikasa reafirma su misión de proteger a Eren. Mientras se enfrenta a los traidores, se da cuenta de que su propio apego a los camaradas puede obstaculizar su misión y está profundamente conmovida por su fracaso.

Esto la lleva a volverse más despiadada, incluso dispuesta a derribar a sus propios camaradas si resultan ser un obstáculo. Es promovida a la segunda encarnación del Escuadrón de Operaciones Especiales y parece haberse convertido en la nueva segunda al mando de Levi.

Cuatro años más tarde, Mikasa regresa luchando en el frente contra las fuerzas de Marley junto a Eren y Survey Corps. Además, ella es hermosa, estoica, distante y se destaca como el único personaje femenino principal con cabello negro; siendo el más difícil de dibujar para Hajime Isayama.

ARMIN ARLET: Armin es el amigo de la infancia de Eren y Mikasa. Criado solo por su abuelo en Shinganshina después de que mataran a sus padres, es un niño sumiso que no tiene fuerza física ni habilidad física, sin embargo, es muy inteligente y es un gran estratega.

Originalmente, Armin carece de confianza en sí mismo y en sus habilidades. Sin embargo, con el tiempo, gana confianza gradualmente. Se inscribe en entrenamiento militar, obtiene excelentes calificaciones académicas, y luego se une al Survey Corps con Eren y Mikasa.

En primer lugar, trata de generar un impacto positivo y significativo en el mundo, y en segundo lugar tiene el sueño de ver el mundo exterior. Tanto su curiosidad como su inteligencia, son fuertes rasgos de personalidad que mantiene desde que era joven, y su vida ha estado impulsada por estos aspectos.

Su mente aguda resulta vital para descubrir las identidades de varios traidores que se esconden entre sus camaradas, proporcionando una evidencia clave de su culpabilidad. Participa en la misión de rescatar a Eren de los traidores, revelando un lado mucho más despiadado para cambiar el rumbo de la batalla.

Posteriormente, es ascendido como el encargado de proteger a Eren e Historia. ¡Spoiler! Armin jugó un papel clave en la recuperación de Shingashina; el más destacado fue su plan que permitió someter finalmente a Bertolt, el Titán Colosal.

Desafortunadamente, el plan implicaba usarlo a sí mismo como cebo, y una ráfaga de vapor sobrecalentado casi lo quemó hasta morir. Sin embargo, su vida se salvó cuando el Capitán Levi Ackerman decidió usar la dosis de suero de Titán que obtuvo de Kenny para convertir a Armin en un Titán.

Luego le dieron de comer al incapacitado Bertolt, y después de unos pocos crujidos rápidos, el cuerpo del Titán se derrumbó y un Armin inconsciente, pero muy vivo, emergió como un Titán Shifter.

Como anfitrión actual del Titán Colosal, ha utilizado su poder para proteger la costa de la Isla Paradis. Cuando el Cuerpo de Inspección lanza su operación para recuperar a Eren de Marley, se le asigna la tarea de destruir las fuerzas navales de Marley.

Otros personajes importantes

Así luce el Survey Corps de Shingeki no Kyojin

ERWIN SMITH: El 13 ° Comandante del Survey Corps. Se destaca por su mente brillante e ingeniosa, habiendo creado nuevas tácticas que redujeron en gran medida las pérdidas durante las operaciones. Sin embargo, tiene la capacidad de ser excepcionalmente despiadado en la búsqueda del objetivo de proteger a la humanidad.

Utiliza la ceremonia de reclutamiento y la posterior expedición fuera de los Muros para atraer a los Titan Shifters que se infiltran en el ejército para que hagan un movimiento, y los busca agresivamente dentro del Cuerpo de Exploración.

LEVI ACKERMAN: Se rumorea que es el soldado más fuerte del mundo. Tiene una personalidad dura y poco social. Es herido a raíz del primer encuentro con la Titán Femenina y se ve obligado a permanecer al margen durante las siguientes batallas.

Una vez que sus heridas han sanado lo suficiente, se le asigna la responsabilidad de proteger a Eren Jaeger una vez más y forma un nuevo escuadrón de operaciones especiales para ayudarlo.

Levi también es el protagonista principal de la novela visual Attack on Titan: A Choice With No Regrets, una precuela que detalla cómo ingresó en Survey Corps.

HANGE ZOE: Líder del 4º Escuadrón. Profundamente involucrado en la investigación de Titán y considerado como algo excéntrico como resultado. Hange Zoe tiene la responsabilidad de estudiar los poderes de Titán de Eren, así como de crear una trampa adecuada para la misión fuera de los Muros.

Más tarde, a Hange se le confía la supervisión del pastor Nick, y se enfurece cuando es asesinado a manos de la corrupta Policía Militar. Después de ser nombrado Comandante Interino del Cuerpo de Inspección por Erwin Smith, Hange, con la ayuda de la gente común, enciende una revolución dentro de los muros contra los poderes gobernantes.

¡Spoiler! Después de la muerte de Erwin, se convierte formalmente en la 14 ° Comandante del Cuerpo de Inspección, siendo el oficial de mayor rango disponible. Hajime Isayama dice que este personaje no tiene un género asignado y deja que los fanáticos lo decidan.

JEAN KIRSTEIN: Un joven cínico y exaltado, entra en constante conflicto con Eren por sus diferentes ideales. Declara su intención de unirse a la Brigada de la Policía Militar, con el único deseo de vivir una vida cómoda y segura.

Después de la batalla de Trost, Jean abandona sus costumbres egoístas, se alista en el Cuerpo de Inspección y se convierte en un líder joven capaz. Haime Isayama ha citado a Jean como su personaje favorito personal.

HISTORIA REISS: Aunque se la conoce como una chica amable que se muestra a sí misma por los demás, se sugiere que su desinterés en realidad puede deberse a una falta de autoestima y al deseo de convertirse en mártir.

Antes era conocida como Krista Lenz, pero ella realmente es la hija ilegítima de un poderoso noble. Un dato curioso de su diseño, es que al principio del manga se parecía casi exactamente a Armin.

Foto: Wit Studio

CONNIE SPRINGER: Es miembro del 104º Cuerpo de Entrenamiento . Ocupó el octavo lugar en la clase y proviene de la aldea rural de Ragako dentro de Wall Rose , su mayor ambición es hacer que su familia y su aldea se sientan orgullosos de él.

SASHA BLOUSE: Miembro del Cuerpo de Inspección y uno de los pocos ex miembros del 104 ° Cuerpo de Entrenamiento. Sasha era de Dauper, una aldea en el territorio sureño de Wall Rose y es apodada como la “Chica Papa”.

MARCO BOLT: Es un joven abierto y serio, con un fuerte sentido del deber hacia el Rey y la gente. A diferencia de la mayoría de los que expresan interés en unirse a la Brigada de la Policía Militar, él realmente cree en hacer todo lo posible para servir al Rey.

Su muerte en la Batalla de Trost conmociona profundamente a sus camaradas y actúa como un catalizador importante para el desarrollo del carácter de Jean. Más tarde, se descubre que Annie le robó el equipo que le faltaba, lo que dejó siniestras implicaciones sobre su destino.

YMIR: Fue una soldado graduada en la tropa de reclutas del ciclo Nº104 y una ex-miembro del Cuerpo de Exploración, además de una titán cambiante.

ANNIE LEONHART: Ella, al igual que Reiner Braun y Bertolt Hoover, posee la habilidad de transformarse en un titán y sirve a una unidad de soldados de Marley conocidos como guerreros. Annie es en realidad el Titán Femenino.

REINER BRAUN: Ex aliado del Survey Corps. Posee la habilidad de transformarse en un titán y es mejor conocido como el Titán Acorazado.

BERTOLT HOOVER: Ex aliado del Survey Corps. Posee la habilidad de transformarse en un titán y es mejor conocido como el Titán Colosal.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Hasta aquí nuestra guía de curiosidades sobre Shingeki no Kyojin. Recuerda que aún quedan misterios sin resolver en el anime y que puedes leer el manga en los sitios oficiales de Kodansha. ¡Todo indica que el creador terminará la serie en 2020!