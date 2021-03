Shingeki no Kyojin: Temporada 4 episodio 13 ¿Cuándo, dónde y cómo verlo?

El próximo episodio 13 de la temporada 4 de Shingeki no Kyojin, titulado “Children of the Forest” (Niños del Bosque), se estrenará el 8 de marzo (7 de marzo fuera de Japón) en televisión y se transmitirá en plataformas seleccionadas a nivel mundial.

Attack on Titan: The Final Season ha lanzado su nombre en el género de acción shonen y el último episodio del anime de fantasía oscura comenzó con una división entre Eldia y Eren Jaeger. Aquí nos presentaron a los Jaegeristas y el asesinato del Primer Ministro de Paradis, Dhalis Zachary.

El episodio 12 de Shingeki no Kyojin terminó en un suspenso y los fanáticos están desesperados por la próxima entrega. Sigue leyendo La Verdad Noticias para obtener más detalles sobre los horarios y dónde ver el episodio 13 (episodio 72 en general).

Se presenta a los Jaegeristas (seguidores de Eren Jaeger) en el anime

Horarios para ver Shingeki no Kyojin: Episodio 72

La temporada final de Attack on Titan estará disponible para suscriptores premium en las 3 plataformas de streaming: Crunchyroll, Funimation y Hulu. Sin embargo, si no tienes un plan en ninguna de estas plataformas, puedes mirar gratis.

Los episodios se pueden ver gratis en estas plataformas una semana después, es decir, el domingo 14 de marzo o el lunes 15 de marzo. La fecha y hora exactas dependen de la ubicación geográfica:

Hora estándar del Pacífico - 12:45 p.m. PST Domingo, 7 de marzo de 2021 (América)

Hora estándar central - 2:45 p.m. CST Domingo, 7 de marzo de 2021 (América)

Hora estándar del este - 3:45 PM EST Domingo, 7 de marzo de 2021 (América)

Hora británica- 8:45 PM GMT Domingo, 7 de marzo de 2021 (Reino Unido)

Hora de Europa Central- 9:45 PM CET Domingo, 7 de marzo de 2021 (Europa)

Hora estándar de la India: 3 a. M. IST, lunes 8 de marzo de 2021 (India)

Hora de Filipinas- 4:45 AM PHT Lunes 8 de marzo de 2021 (Filipinas)

Hora de Corea: 5:45 a.m. KST Lunes 8 de marzo de 2021 (Corea)

Hora de Australia: 8:15 a.m. ADHT Lunes 8 de marzo de 2021 (Australia)

Hora de Nueva Zelanda: 9:45 a.m. NZDT Lunes 8 de marzo de 2021 (Nueva Zelanda)

De los spoilers, los fanáticos pueden tomar la indirecta de que Gabi y Falco recibirán ayuda de soldados marleyanos infiltrados en Paradis Island.

El teaser o vista previa de Shingeki no Kyojin 4x13 muestra a los dos niños y a la familia Braus visitando a Nicolo en un restaurante popular. Nicolo, que estaba cerca de Sasha, no sabe que Gabi es el asesino. La tensión se está acumulando en la isla.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!