Shingeki no Kyojin Temporada 4: Nuevos titanes, personajes y guerra (Explicados)

Shingeki no Kyojin ha sido una de las franquicias de anime y manga más grandes de la última década, superando una depresión de segundo año, cambios de estudio y brechas masivas entre temporadas para disfrutar de la adulación duradera de críticos y fanáticos.

La temporada 4 de Attack on Titan, sorprendentemente, cerrará la historia. Aunque el manga de Hajime Isayama se encuentra actualmente en sus etapas finales, el material de origen aún está en curso, y la temporada final deberá moverse rápidamente (o se le permitirá un gran número de episodios) para encajar todo.

Sobre el anime de Shingeki no Kyojin

La última vez que los fanáticos vieron a Eren, Mikasa, Armin y la pandilla, Shingeki no Kyojin acababa de lanzar su tan esperada revelación del sótano. Encabezados por el Titán de ataque de Eren, el Survey Corps finalmente llegó al sótano de Grisha Jaeger.

Zeke en Attack on Titan 4x01

Allí, aprendieron sobre el mundo exterior, el origen de los Titanes y más. La gente dentro de las tres paredes son los eldianos ubicados en la isla Paradis, mientras que el mundo exterior está dominado por el Imperio Marleyano, con quien los Eldianos hicieron la guerra hace más de un siglo, lo que los llevó a retirarse detrás de los muros María, Rose y Sina.

Cuando la temporada 3 de Attack On Titan concluye, Paradis ha sido eliminado de Titanes, y Eren mira hacia el mar, sabiendo que otro enemigo aguarda. La Verdad Noticias continúa con la explicación de la trama, nuevos titanes cambiantes y personajes.

¡Spoilers! Attack on Titan 4x01

Eren Jaeger no está por ningún lado. De hecho, pocas caras familiares preciosas aparecen en el episodio de estreno, y Attack On Titan comienza a sentirse como un anime completamente diferente, con un elenco nuevo, un entorno desconocido y muy poco contexto proporcionado.

Si no fuera por el oportuno regreso de Reiner, el Titán Blindado, algunos espectadores podrían haber confundido el episodio con un spin-off. Si bien el mundo de Hajime Isayama puede parecer muy diferente en la temporada 4, hay un método para la locura.

¿Quiénes son los soldados y por qué luchan?

La nueva temporada animada por MAPPA comienza en un extraño campo de batalla en un punto no especificado en la línea de tiempo de la franquicia. El estreno se establece aproximadamente 4 años después de que Eren fue visto al borde del océano por primera vez en el final de la temporada 3, reflexionando sobre los eventos por venir.

La batalla inicial de la temporada 4 tiene lugar en el mundo exterior, en la versión ficticia de la historia del Medio Oriente. Usando los poderes de los Titanes que controlan (por ejemplo, los Blindados y las Bestias), el Imperio Marleyano ha estado en una agresiva cruzada de expansión.

Su última conquista está aplastando a las fuerzas aliadas de Oriente Medio para que se rindan después de años de sangrienta guerra, y el conflicto ha llegado a su fin. La historia de fondo de Grisha Jaeger en la temporada 3 demostró el maltrato de los Eldianos que no llegaron a Paradis Island y se vieron obligados a quedarse como prisioneros del Marley.

Isayama establece paralelismos entre el tratamiento marleyano de los eldianos y las experiencias del mundo real del pueblo judío en la Alemania nazi, incluida la creación de campamentos y el uso obligatorio de brazaletes.

Gabi y Falco en Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin 4 muestra cómo Marley ha encontrado un uso para su población eldiana no deseada: enviarlos a la guerra. Hay dos tipos de soldados eldianos en el ejército de Marley:

El eldiano básico se usa como carne de cañón, y el capitán Felix Magath está feliz de sacrificar a 800 de estos hombres sin remordimientos, lo que demuestra su reputación de descartar. Y en una posición un poco más privilegiada se encuentran los "candidatos guerreros". Estos jóvenes luchadores han sido seleccionados y entrenados como potenciales cambiaformas de Titán del futuro.

Attack On Titan reveló previamente que después de que un eldiano hereda un Titán, está destinado a morir dentro de 13 años, momento en el que su Titán renacerá en otro eldiano al azar. Dado que Marley desea asegurarse de que los Titanes permanezcan bajo su control, cada uno de sus cambiaformas debe encontrar un nuevo anfitrión antes de que se acaben esos 13 años.

El estreno de la temporada 4 presenta a Colt, el sucesor del Titán Bestia de Zeke, y un grupo de jóvenes que compiten por el Titan Blindado de Reiner. Este cuarteto de candidatos son Gabi, Falco, Udo y Zofia. A pesar de haber sido abusados y explotados, está claro que estos candidatos no se ven a sí mismos como víctimas.

Como se reveló a través de las palabras equivocadas de Gabi, estos eldianos han sido adoctrinados para que crean que sus parientes en la isla Paradis no son demonios buenos, y solo sirviendo al ejército de Marleyan como soldados titán puede la raza eldiana enmendar los pecados pasados.

Presumiblemente, la vida para un candidato guerrero es mucho más cómoda que para el eldiano promedio bajo la jurisdicción de Marley. De aquí los colores de sus brazaletes: gris es para soldado eldiano promedio, amarilla para candidato guerrero y roja para guerrero.

Titanes Mandíbula, Bestia, Blindado y Carguero

Después de que Gabi usa su ingenio para forzar una apertura, el ejército de Marleyan finalmente desata a sus Titanes: Galliard the Jaw, Reiner the Armored, Zeke the Beast y Pieck the Cart. De esos cuatro, Galliard es el más impactante visualmente como un "nuevo" Titán, pero los espectadores ya han vislumbrado a Jaw en acción.

El titán de la mandíbula originalmente ocupó al hermano de Galliard, que acompañó a Annie, Reiner y Bertholt en su misión a la isla Paradis, pero fue devorado por un titán al azar, quien luego ganó su habilidad. Esta resultó ser Ymir, quien finalmente fue con Reiner y Zeke de regreso a Marley.

El Titán Mandíbula de Galliard

Dado que el titán de la mandíbula ahora es Galliard, se puede suponer que Ymir fue servida rápidamente como postre a su regreso. Aunque el titán de la mandíbula de Galliard se ve claramente diferente en comparación con el de Ymir, sus poderes son esencialmente los mismos: gran agilidad, garras afiladas y una boca poderosa.

Pieck fue vista por última vez acompañando a Zeke en Paradis Island, y se confía en su Titán Carguero para tareas de utilidad, como llevar torretas de armas. El propio Zeke también está presente en la ofensiva del Medio Oriente en el estreno de la temporada 4 de Attack On Titan, y el episodio da una mirada de cerca a cómo crea titanes regulares.

Un avión lleno de Eldianos dosificados es provocado por el grito del Titán Bestia de Zeke, transformándolos en los titanes genéricos y sin sentido que plagaron a Eren y la pandilla en la temporada 1.

Este mismo proceso se utilizó para transformar a los habitantes de la aldea de Connie en Paradis. Reiner es el Titán que los espectadores conocerán mejor, pero verlo destrozado por el fuego de un cañón será mucho menos familiar. Esto demuestra que el mundo exterior posee armas anti-titanes mucho mejores en comparación con los Survey Corps.

Liderando este grupo estridente de Titanes y candidatos está el Capitán Magath, un marleyano puesto a cargo de la unidad eldiana. Estos 4 Titanes se han desplegado durante un descanso entre las misiones de Paradis Island. El equipo de Reiner no solo no logró capturar al Titán fundador de Eren, sino que también perdió dos armas preciosas para el enemigo:

El Titán Femenino de Annie y el Titán Colosal de Bertholt. Antes de montar otro asalto a gran escala en Paradis, Marley claramente busca terminar sus guerras más cerca de casa, pero con la tecnología superando gradualmente la capacidad de los Titanes, la necesidad del Fundador de Eren es cada vez más desesperada.

¿Dónde está Eren y demás Survey Corps?

Eren Jaeger al final de la temporada 3

El estreno de la temporada 4 no visita los escenarios habituales de Shiganshina o Survey Corps y no hay idea de lo que los héroes de la historia han estado haciendo durante los últimos 4 años. Sin embargo, la escena final del episodio proporciona una pista destacada, ya que se muestra una figura misteriosa comprando un periódico en una ciudad de Marley.

Este es un Jean un poco mayor, uno de los personajes principales de la serie de acción oscura y miembro del Survey Corps.

Evidentemente, Jean se ha infiltrado con éxito en territorio marleyano, y seguramente no es el único al acecho. El trailer de la temporada 4 mostraba a Eren arrasando una ciudad de Marley con sus amigos brindándole apoyo. Con Jean encubierto, parece que las fuerzas de Paradis Island están esperando su momento antes de lanzar un ataque sorpresa contra sus enemigos al otro lado del mar.

La presencia de Jean específicamente al final del estreno de la temporada 4 de Attack On Titan no es una coincidencia. En temporadas anteriores, Survey Corps se vio obligado a cambiar su enfoque de titanes solos a humanos y titanes, y Jean fue el personaje que más se opuso abiertamente a este cambio de estrategia.

Mientras que el episodio de apertura animado por MAPPA podría ser una experiencia discordante llena de nuevos personajes y lugares desconocidos, el episodio sirve para establecer a los Eldianos fuera de los muros como víctimas en lugar de enemigos.

Los gustos de Gabi realmente creen que son los buenos, ya que les han lavado el cerebro contra sus compañeros eldianos en Paradis Island. Eren podría estar en pie de guerra, buscando destruir a cualquiera que amenace su libertad, pero ¿cómo reaccionarán personas como Jean al matar soldados a los que se les ha mentido y manipulado durante más de un siglo en Shingeki no Kyojin?

