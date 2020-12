Shingeki no Kyojin: TODO lo que pasó ANTES de la temporada 4

Los fanáticos de Shingeki no Kyojin están a punto de presenciar la explosiva conclusión de un emocionante viaje que comenzó en 2009 con el primer capítulo del manga y se expandió en 2013 con la primera temporada del anime. Si necesitas recordatorios sobre las complejidades del mundo oscuro y fascinante de Hajime Isayama, este artículo es para tí.

Aquí están todos los detalles más recientes de la trama y los estados de los personajes, ¡así que tienes todo lo que necesitas saber para la temporada final de Attack on Titan! La Verdad Noticias te invita a seguir leyendo, pero con el debido cuidado ya que se trata de un contenido masivo de spoilers.

Resumen de Shingeki no Kyojin

Un siglo de paz se destruye cuando Wall Maria es destruida por el Titán Colosal y el Titán Blindado, provocando el caos y el desplazamiento de los residentes en el mundo de Shingeki no Kyojin. Eren, Mikasa, Armin y otros cadetes se unen al Regimiento Scout para librar la guerra contra los Titanes.

Foto: WIT Studio

Pronto descubrimos que algunos humanos, incluido Eren, pueden transformarse en titanes especiales conocidos como los Nueve Titanes. Los humanos pueden obtener el poder de los Nueve Titanes al comerse al anfitrión anterior, pero, al hacerlo, son víctimas de la Maldición de Ymir y solo vivirán 13 años desde el momento en que adquieran el poder.

Algunos personajes usan este poder para romper las paredes y causar estragos en la humanidad; otros, como Eren Jaeger, usan su poder para contraatacar y reclamar los muros para los últimos humanos que quedan (o eso creemos).

Más tarde, nos enteramos de que el padre de Eren, Grisha Jaeger, obtuvo el poder del Titán fundador al comerse a la media hermana de Historia, Freida, y luego usó un suero para transformar a Eren en un titán, después de lo cual Eren se comió a su propio padre, obteniendo el Titán fundador.

Antes de su desaparición, Grisha le confió a Eren la llave del sótano de la familia Jaeger, prometiendo respuestas dentro. Mientras tanto, la Policía Militar busca disolver el Regimiento Scout para proteger al gobierno ilegítimo y preservar los secretos ocultos de los Titanes.

Hange y Levi Ackerman sospechan de la Policía Militar, y el comandante Erwin implementa un plan exitoso para derrocar al gobierno falso, instalando a Historia Reiss (Christa) como legítima reina. Pero Eren y los Scouts reconocen que un nuevo enemigo, Marley, vive al otro lado del mar.

Los muros de Paradis en Attack on Titan

Los muros en Paradis

Wall Maria (el muro más externo) - estado: Reclamado por la humanidad y a salvo de los titanes. Atravesado en la temporada 1 por el Titán Colosal (Berthelot). Eren y los Scouts recuperan Wall Maria al final de la Temporada 3.

Wall Rose - estado: Aún reclamado por la humanidad después de que Eren taponó la brecha usando su fuerza de Titán de Ataque. Está a salvo de los titanes.

Wall Sina (el muro más interno) - estado: Todavía reclamado por la humanidad y a salvo de los titanes.

Foto: MAPPA - AOT Temporada 4

Los titanes, Marley y Eldia

Los Eldianos son un grupo de personas que pueden transformarse en Titanes. Anteriormente gobernaron con crueldad y violencia hasta que perdieron su imperio y huyeron a una enorme isla llamada Paradis.

En la isla, el rey Karl Fritz borró los recuerdos de los habitantes de Eldia (a excepción de algunos linajes selectos, como los Ackerman, que fueron perseguidos por su inmunidad) y creó los tres Muros, encerrando a los titanes dentro de ellos.

Marley, una nación que alguna vez fue oprimida por los Eldianos, ahora ha subido al poder y ha internado a los Eldianos restantes en el continente dentro de la ciudad de Liberio. Cualquier eldiano sospechoso de actividad traidora se convierte en un titán usando un suero especial y luego se lo envía a la isla Paradis para vagar sin rumbo fijo por la eternidad fuera de las murallas.

Descubrimos en la temporada 3 que la familia Jaeger vivió una vez en la zona de internamiento de Liberio y que la hermana de Grisha, Fay, fue asesinada por soldados de Marley, lo que encendió la chispa de la búsqueda de Grisha para restaurar el gobierno de Eldia.

Estado de los personajes

Eren (VIVO): Él está en posesión tanto del Attack Titan como del Founding Titan. En la temporada 3, Eren invoca un nuevo poder llamado "Coordinate", que Reiner y Bertholdt estaban buscando, que le da a Eren el control sobre los Titans.

Mikasa (VIVO): La hermana adoptiva de Eren y uno de los miembros más hábiles del Regimiento Scout.

Armin (VIVO): En la temporada 3, Levi le inyecta suero de titán para salvar su vida y se convierte en el titán colosal después de comerse a Bertholdt.

Comandante Erwin (MUERTO): Como líder de los Scouts, lideró una carga contra el Beast Titan y finalmente terminó muriendo por sus heridas en la temporada 3.

Levi (VIVO): Como el miembro más hábil de los Exploradores, casi apresó a Zeke después de derrotar al Titán Bestia.

Conny (VIVO): Los Titanes cerca de Wall Rose en la temporada 2 resultan ser los habitantes de su ciudad natal, Ragako.

Historia (VIVO): El último descendiente de la familia real Reiss que fue exiliado y obligado a asumir la identidad de Christa Lenz. En la temporada 3, se convierte en la reina después de que un golpe de estado derriba al gobierno títere ilegítimo.

Sasha (VIVA): Aunque algo herida.

Jean (VIVO): Vivito y coleando junto a Survey Corps.

Hange (VIVO): Un científico brillante dedicado a comprender a los Titanes. Asumen el papel de Comandante del Regimiento Scout después de la muerte de Erwin.

Ymir (DESCONOCIDO): Secuestrada y adorada por un culto cuando era niña y luego inyectada con suero de Titán por los soldados de Marley. En la temporada 2, ella es la poseedora de uno de los Nueve Titanes.

Hannes (MUERTO): Comido por el titán sonriente al final de la temporada 2.

Estado de los antagonistas

Kenny el Destripador (MUERTO): Un miembro del clan Ackerman y el tío de Levi que lo cría después de que muere su hermana.

Annie (VIVO): Poseedor de la Titán Femenina y ex cadete junto a Eren. Derrotada al final de la Temporada 1, ha estado inconsciente desde entonces.

Bertholdt (MUERTO): Ex miembro Scout y ex poseedor del Titán Colosal. Después de ser derrotado por Eren, Bertholdt fue devorado por Armin.

Reiner (VIVO): Ex miembro Scout y poseedor del Titán Blindado. Derrotado dos veces durante la Batalla de Shinganshina, pero rescatado por Zeke y Cart Titan.

Zeke (VIVO): Pero gravemente herido por Levi. Hijo de Grisha Jaeger y Dina Fritz y que posee sangre real, es el poseedor actual del Titán Bestia. Traicionó a sus padres y a los restauracionistas eldianos, entregándolos a los soldados de Marley.

Foto: MAPPA - AOT Temporada 4, póster 3

Los nueve titanes en Attack on Titan

Attack Titan - Eren: Posee una velocidad y fuerza física excepcionales. Dado que Eren bebió un suero debajo de la capilla de la familia Reiss, el Attack Titan ahora puede endurecer su cuerpo.

Titán fundador - Eren: Heredado generacionalmente dentro de la familia Reiss, y supuestamente solo lo ejercen aquellos con sangre real. Tiene la capacidad de crear y controlar titanes y es capaz de borrar los recuerdos de los eldianos.

Titán colosal - Armin: El más grande de los Nueve Titanes y posee una fuerza increíble. Puede emitir vapor caliente de su cuerpo a una temperatura que puede quemar la carne. Puede desencadenar una explosión devastadora tras la transformación.

Titán blindado - Reiner: Está cubierto con una armadura increíblemente fortificada y puede generar cristales endurecidos en varias partes de su cuerpo.

Titán hembra - Annie Leonhart (inactiva): Completa en términos de habilidad y posee una gran resistencia y velocidad. Puede endurecer varias partes de su cuerpo y atrae a los titanes emitiendo un grito especial.

Titan Bestia - Zeke: Un titán similar a un animal que puede endurecer partes de su cuerpo y lanzar objetos grandes con inmensa precisión, velocidad y fuerza. Puede crear y comandar Titanes con Zeke como usuario actual debido a la sangre real.

Cart Titan: El poder y el usuario son actualmente desconocidos, pero es el titán que carga todo el equipo de Zeke en el anime.

Titán desconocido: Usuario actual no confirmado, pero último en posesión de Ymir: Titán ágil y veloz con unas mandíbulas feroces.

Con tanta traición, grandes revelaciones y una posible guerra no solo contra los titanes sino también contra los humanos en el horizonte, ¡hay mucho que seguir en Shingeki no Kyojin: The Final Season! Recuerda que puedes ver el anime en Crunchyroll y Funimation subtitulado/doblado.

