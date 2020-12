Shingeki no Kyojin: Sinopsis del episodio 1, temporada 4 de ANIME

¡Inicia diciembre y con ello la cuenta regresiva de Shingeki no Kyojin: The Final Season! Estando a días del estreno al momento de redactar esta nota, no podemos pasar por alto que la franquicia animada (ahora por MAPPA) reveló el título y breve sinopsis del primer episodio de la cuarta temporada.

Attack on Titan es por mucho una de las series de anime más esperadas de 2020. ¿Cómo no serlo? Ya que el año antes destinado para los Juegos Olímpicos de Tokio, ha experimentado una dura pandemia de COVID-19. La bienvenida de 2021 no podía iniciar sin un cierre importante y la serie de Hajime Isayama parece ser la elegida.

Shingeki no Kyojin estrenará su temporada 4 este domingo 6 de diciembre. A pesar de los retrasos por la pandemia en curso, ahora podemos decir con seguridad que MAPPA tiene todo listo. El sitio web NHK, el canal que estrenará el anime en Japón, dio a conocer detalles sobre el primer capítulo y La Verdad Noticias te lo comparte todo a continuación:

Shingeki no Kyojin: Ep 1, temporada 4

¡Advertencia spoilers! El primer episodio de Attack on Titan 4 se titula “El Otro Lado del Mar”, tomando en cuenta que la temporada 3 finalizó con “El Otro Lado de los Muros”. Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Levi Ackerman y el resto de Survey Corps se dirigen a Marley, el país que causó todo el terror a los eldianos.

Para no indagar más en los spoilers, los fanáticos de la serie deben saber que el episodio 1 de la cuarta temporada coincide con el capítulo 91 del manga (volumen 23 publicado por Kodansha) de acción oscura y este da inicio al arco de los Guerreros de Marley.

La historia de la temporada 4 se ambienta varios años después de que Survey Corps llegara al mar de Eldia. Finalmente, te compartimos la sinopsis general de Shingeki no Kyojin: The Final Season y recordamos que Netflix estrenará la temporada final de anime el 11 de diciembre (solo en algunos países) y que Funimation le dará doblaje latino a la serie:

Foto: MAPPA - Shingeki no Kyojin, temporada 4

“El sueño de la libertad a muerto”

“La verdad revelada a través de los recuerdos obtenidos en los diarios de Grisha sacudió todas las creencias de Eren. No hay una tierra llena de libertad más allá de las murallas, sino un mundo completamente distinto, también lleno de opresión y guerra…”

La sinopsis de Shingeki no Kyojin continúa: “De repente, las ambiciones que llevaron al Cuerpo de Exploración por generaciones, parecen pequeñas e insignificantes. ¿Queda algo por lo que deban luchar?”

