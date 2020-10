Shingeki no Kyojin: Revelan la ÚLTIMA actualización del capítulo 134

Shingeki no Kyojin está programado para comenzar la última temporada de su anime a finales de este año, y el manga continúa contando la historia final de Survey Corps, ya que tienen la inesperada y terrible tarea de evitar que su mejor amigo destruya una gran parte del mundo, y parece que el manga ha lanzado una gran actualización nueva para cuándo podemos esperar su próximo capítulo.

Con el capítulo anterior del manga acercándose cada vez más al nuevo cuerpo a su objetivo, la franquicia oscura quizás nunca haya sido más emocionante como lo es ahora.

El nuevo capitulo de Shingeki no Kyojin está muy cerca de su estreno.

Shingeki no Kyojin 134 más cerca de su estreno

La última temporada del anime de Shingeki no Kyojin, mejor conocido como Attack On Titan, se lanzará a finales de este año, en diciembre, dirigida por los "nuevos niños en el bloque" en Studio MAPPA, quienes son responsables de anime como el recientemente lanzado Jujutsu Kaisen, Hajime No Ippo y The God Of High School, por nombrar algunos.

Aunque muchos fanáticos siguen entristecidos por la partida de Wit Studio, que había sido responsable de las primeras tres temporadas, la animación reciente que hemos visto tanto en el primer avance de la temporada como en sus otras ofertas de anime es de MAPPA.

El usuario de Twitter Attack On Titan Wiki compartió que el próximo capítulo del manga, capítulo 134, ha sido completado por el creador de la franquicia oscura, Hajime Isayama, y será lanzado a principios del próximo mes para los fanáticos que esperan ver cómo la terrible lucha entre Eren, Jaeger y sus antiguos amigos continuarán.

Attack on Titan Chapter 134 has been completed and is ready to be published �� https://t.co/mvXYLfkw7t — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) October 28, 2020

El Survey Corps, que ahora está formado por una combinación de antiguos amigos y enemigos de Eren , incluidos Armin, Mikasa, Reiner the Armored Titan y Annie the Female Titan, recientemente tuvo una reunión "tete-a-tete" con Eren Jaeger, quien actualmente está en posesión del poder del Titán Fundador.

Como Jaeger aparentemente se ha vuelto loco como resultado de este nuevo poder, está intentando poner fin a la larga guerra entre Eldia y Marley eliminando a cualquiera que no tenga sangre eldiana corriendo por sus venas. No hace falta decir que imaginamos que Shingeki no Kyojin terminará con una explosión.