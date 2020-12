Shingeki no Kyojin ROMPE Twitter con reacciones de la temporada 4, episodio 1

Shingeki no Kyojin ha mantenido a los fanáticos nerviosos desde hace algún tiempo, pero el espectáculo finalmente ha llegado a los fanáticos. La serie de anime hizo un gran regreso a la televisión al principio del día con su cuarta y última temporada.

Como habrás adivinado, ha habido mucho entusiasmo por la serie ya que los fanáticos de todo el mundo están ansiosos por mantenerse al día con Eren Jeager. Y ahora que ha ocurrido el estreno, bueno, los fans tienen mucho que decir en redes sociales como Twitter.

¡Afortunadamente, todo parece ir bien! Toda la inquietud que condujo a la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin (animada por MAPPA en lugar de WIT Studio) ha sido eliminada por un estreno impresionante. Survey Corps están de vuelta en el juego, ¡y los fanáticos dicen que el programa de anime nunca se vio mejor!

Fans elogian el estreno de Shingeki no Kyojin

Captura de pantalla Twitter "Gracias AOT por ser único"

Puedes ver una gran cantidad de reacciones al primer episodio en Twitter, con el hashtag #ShingekiNoKyojinTheFinalSeason. Los fanáticos elogiaron desde el nuevo diseño de personajes (ahora más maduros tras pasar 4 años en la historia de la serie) hasta el nuevo opening “My War” interpretado por Shinsei Kamattechan en lugar de Linked Horizon (quienes hicieron los intros de las 3 temporadas pasadas).

La Verdad Noticias te puede asegurar que desde su animación hasta su acción, la cuarta temporada de AOT no ha hecho nada malo hasta el momento. Los fanáticos admiten que están contentos con el trabajo que MAPPA ha realizado en Attack on Titan. Después de todo, muchos temían que el nuevo estudio no estuviera a la altura de Eren, pero ese no es el caso.

Captura de pantalla Twitter "Feliz domingo..."

Captura de pantalla Twitter "OMG!"

MAPPA ha hecho justicia a WIT, ¡y los fanáticos están ansiosos por ver qué más tiene la cuarta temporada para ellos! Los rumores recientes son que Shingeki no Kyojin: The Final Season tendría una nueva película para adaptar el final del manga (mismo que está a menos del uno por ciento para terminar). ¿Qué opinas de este estreno de anime?

Captura de pantalla Twitter "Todos han vuelto"

Captura de pantalla Twitter "Gracias MAPPA"

