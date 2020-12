Shingeki no Kyojin ¿Qué se espera del tan ansiado final?

Tanto la serie de anime como la de manga se acercan a su arco final, por lo que los fanáticos de Shingeki no Kyojin se encuentran en una posición única para experimentar tanto el material original como la adaptación al anime de aquello por lo que han estado obsesionados durante casi una década.

Sin embargo, debido a los recientes eventos en el mundo, es increíblemente difícil saber si se puede entregar un final completamente satisfactorio en cualquier medio. Ahora bien, lo que muchos esperan es que el creador de Shingeki no Kyojin, Hajime Isayama, no cometa el error que ocurrió con Kylo Ren de Star Wars.

Dado el arco impactante que ha tenido su protagonista principal, Eren Jeager, su destino será absolutamente el factor decisivo en sí el final de Attack on Titan será bien recibido o no, por lo que Isayama tiene la oportunidad de dejar de lado lo que podría considerarse el 'salida fácil' para héroes caídos: el giro de redención de último minuto.

Esto no debería pasar en Shingeki no Kyojin

Para entender un poco lo que no debe pasar y porque fue tan discutido el final de Star Wars, La Verdad Noticias te explica: uno de los aspectos más debatidos del capítulo final de la saga de Skywalker, The Rise of Skywalker, es el arco de redención poco elaborado de Ben Solo / Kylo Ren. Ben Solo debería haber sido el que asumió el manto de su tío Luke como el Caballero Jedi superviviente más importante.

En cambio, fue corrompido por el mismo Lord Sith que condenó a su abuelo y se unió a la Primera Orden y al Lado Oscuro. Para cuando Rey le mostró misericordia al curarlo de su herida mortal con el sable de luz en Kef Bir, Kylo Ren ya no existía y Ben Solo renació. Ayudar a Rey a derrotar al Emporer y luego dar su propia vida por la de ella marcó el final de su camino hacia la redención.

El querer proteger a quien ama convierte a Eren en el peor asesino en masa de la historia.

Para llamar al arco de Kylo Ren un verdadero redentor requiere mucho llenar los espacios en blanco por parte de la audiencia, es decir, porque el personaje apenas dice una palabra desde el momento en que Rey lo cura hasta el momento en que se desvanece después de restaurarla a cambio.

No tenemos idea de si Ben Solo regresó o no porque mágicamente se había convertido en una buena persona nuevamente o porque simplemente no quería que Rey, la única persona que quedaba con vida que le importaba, muriera. La evidencia en pantalla afirma firmemente lo último.

Y debido a su muerte, nunca sabremos si habría expiado o no sus crímenes de guerra a largo plazo. Al igual que el giro de talón de Anakin en El retorno del Jedi, se supone que un acto misericordioso singular borra toda una vida de maldad.

La situación en Shingeki no Kyojin

Lo cierto es que ambos personajes son, por supuesto, villanos trágicos, al igual que Eren Jaeger. En lugar de descender a la villanía antes de que comience la historia, el viaje de Eren de héroe vengador a Titán vengativo alcanza su punto de inflexión alrededor de dos tercios del camino.

A estas alturas, convencido de que su raza subyugada será condenada para siempre por el mundo más grande, Eren Jaeger actualmente está arrasando por todo el continente con un ejército de Wall Titans a su disposición. Su razonamiento es que Paradis Island solo puede convertirse en un verdadero paraíso si es el único lugar que queda en pie, esencialmente restaurando la vida aislada que él, Armin y Mikasa tuvieron cuando eran niños antes de que el Titán Colosal asomara la cabeza.

Eren es un villano mucho más aterrador y mejor desarrollado que Kylo.

Mientras sus amigos restantes invaden su territorio, algunos de ellos tienen la esperanza de no tener que detener a Eren quitándole la vida, prefiriendo hablar con él de la cornisa, como Luke esperaba hacer con Anakin y Rey con Kylo.

Puede ser fácil para los fanáticos que no pueden romper su apego al ex héroe, o incluso tolerar sus acciones genocidas, albergar la misma esperanza; que incluso si Eren muere, tendrá su momento de redención de Kylo Ren. Pero si lo hace, considerando la poca historia que queda, realmente será un momento, al igual que la w de Kylo, ahora en la cuarta temporada.

Por otro lado, si muere sin que suceda ese momento, pasando por un villano de principio a fin, ¿será eso lo suficientemente satisfactorio? Si Star Wars hubiera tenido las agallas para mantener vivo a Ben Solo, podríamos haber disfrutado de una interesante historia de rehabilitación en el Universo Extendido que podría haber completado su arco de redención.

para que entiendan un poco shingeki no kyojin les presento al: protagonista, el héroe, el villano y el antagonista..#ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/2zMj5rAGj7 — marce�� ( eshoyeshoy ) (@ttasuuuki) December 6, 2020

Aunque sí, estos son personajes trágicos destinados a finales trágicos, la muerte de esas almas torturadas se siente como una especie de escape. ¿Hacer a las personas responsables (y vivas) por sus crímenes? Potencialmente más interesante.

Por supuesto, la Maldición de Ymir limita su vida útil de todos modos, pero capturar a Eren y obligarlo a vivir el resto de su vida en algún tipo de contención a prueba de Titán podría ser un castigo más apropiado que hacer que muera como el mártir que se ve a sí mismo.

Te recomendamos: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

Eren anhela la libertad por encima de todo, después de todo: robarle eso podría ser más efectivo que dejarlo salir en sus propios términos. También sería un final que rompe la obsesión de los villanos de la serie y la glorificación de la sangrienta venganza, en lugar de duplicarla.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.