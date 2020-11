Shingeki no Kyojin: ¿Qué esperamos de la temporada 4 de Attack on Titan?

La fecha de lanzamiento de la temporada 4 de Shingeki no Kyojin ha sido algo que los fanáticos de la serie han estado esperando durante bastante tiempo.

El anime podría haber estado inactivo por un tiempo, ¡pero este anime está haciendo un fuerte regreso a la televisión en solo un par de semanas a partir de ahora!.

La franquicia ahora está lista para regresar con su cuarta y última temporada, Attack on Titan temporada 4. Se espera que la fecha de lanzamiento de Shingeki no Kyojin sea de diciembre de 2020 a enero de 2021, según FinanceRewind.

Dónde ver Shingeki no Kyojin temporada 4

Para aquellos en los Estados Unidos, hay opciones para ver este anime a través de transmisión. Esto es a través de verlo en Funimation o en Crunchyroll, que recientemente anunció que agregarán la temporada 4 de Shingeki no Kyojin a su catálogo. Para aquellos que quieran ver la temporada 4 en Netflix, se lanzará el 11 de diciembre.

Según la historia reportada por ComicBook, los episodios se lanzarán el mismo día tanto para Estados Unidos como para Japón. Es muy probable que Funimation también busque agregar una opción de SimulDub. Sin embargo, para aquellos que quieran ver el doblaje en inglés de la temporada 4 de Shingeki no Kyojin, esto podría retrasarse debido a la pandemia en curso.

Para aquellos que no son de América del Norte, todavía hay un par de opciones para elegir, ya que se dice que Crunchyroll comparte la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin en Canadá, Irlanda, Reino Unido, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Suecia e Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y América Latina.

Se dice que Funimation también está disponible en varios de los mercados mencionados, incluidos el Reino Unido, Canadá, Irlanda, México y Brasil.

La temporada 4 está más cerca que nunca.

También se dice que AnimeLab lleva la temporada 4 de Shingeki no Kyojin en Nueva Zelanda y Australia, como siempre. Se dice que Wakanim French brinda acceso a todo el Attack on Titan a otros lugares de habla francesa, mientras que Wakanim English compartirá el anime en Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Finlandia.

Se dice que Wakanim Germany transmitirá la temporada 4 de Shingeki no Kyojin en Alemania, Austria y Suiza. Para lugares de habla rusa, Wakanim Rusia funcionará.

Attack on Titan temporada 4 spoilers de la trama

Según un artículo de FinanceRewind , la temporada 4 de Shingeki no Kyojin será sacada de la cuenta de la sección 91 del manga. Los fanáticos podrán encontrar la gran oportunidad de ver lo que Eren y las diversas personas alrededor del anime se reunirán en "otra atmósfera". Además, la gran revelación será la nueva escena que se mostró en el tráiler que presenta una escena particular de la guerra mundial y un águila sangrando.

TE RECOMENDAMOS LEER EN LA VERDAD NOTICIAS: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

Básicamente, para aquellos que no pueden esperar a la fecha de lanzamiento de la temporada 4 de Shingeki no Kyojin y quieren saber exactamente qué va a pasar, consulte la sección 91 del manga. Esto debería dar la esencia de la próxima temporada. ¡Asegúrate de no perderte el tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan”!.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.