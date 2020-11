Shingeki no Kyojin: ¿Qué edad tiene Levi y otras 9 preguntas sobre él?

Levi Ackerman triunfó desde su debut en Shingeki no Kyojin, tanto en el anime de WIT Studio como en el manga original de Hajime Isayama. Él se cuenta entre los protagonistas, aunque con la tradición (algo trágica) y retorcida de las relaciones sociales de la serie, es un personaje que continúa siendo un misterio.

Por lo que sabemos sobre él, también hay toneladas de hechos sobre Levi que permanecen envueltos en un misterio, desde su edad exacta hasta sus orígenes como una persona con algunas de las mejores habilidades de lucha contra los titanes de la franquicia.

Este personaje de Shingeki no Kyojin, es considerado el más fuerte de la humanidad. Lo anterior lo hace completamente indispensable en la lucha contra los titanes y su desempeño para defender a los aldeanos ha sido crucial. La Verdad Noticias te comparte datos sobre su edad, hábitos y más curiosidades sobre este miembro del Clan Ackerman.

Foto: WIT Studio - Attack on Titan

10 - Edad de Levi en Shingeki no Kyojin

Si bien los fanáticos nunca han leído la edad exacta de Levi, saben su cumpleaños, que es el 25 de diciembre; esto podría ser una pista bastante torpe sobre algún tipo de idea de "elegido". Dicho esto, originalmente se nos mencionó que él tenía casi 30 años, luego que tenía poco más de 30; que es la declaración oficial del creador del manga.

9 - ¿Por qué Levi es tan popular con los fans?

Cuando se trata de encuestas de popularidad, los Ackerman siempre tienden a salir victoriosos. Mikasa y Levi son personajes increíblemente populares, aunque la popularidad de Levi ha disminuido con el tiempo. Al principio, ocupó el primer lugar casi por unanimidad, después de eso, bajó al tercer lugar.

8 - Nunca se emborracha

Tal vez sea solo una indicación de cuán poderoso es Levi, o tal vez sea parte del ADN de Titán que está en su línea de sangre, pero a pesar de que Levi bebe alcohol para celebraciones y cosas por el estilo cuando la situación lo amerita, nunca se emborracha.

Esto probablemente sea para mejor, ya que lo más probable es que lo beneficie tener la mente despejada en todo momento, pero el hecho de que sea tan extrañamente cordial nunca se explica de manera satisfactoria en la serie de acción oscura.

7 - ¿Por qué Levi es tan genial?

Uno de los rasgos más importantes que los fanáticos ven en Levi, es el hecho de que es un fanático del orden (limpieza), que con bastante frecuencia hace juicios de valor sobre otros personajes de Attack on Titan en función de lo limpios o descuidados que son.

De cualquier manera, esto se explica por el hecho de que fue criado en el subterráneo, constantemente rodeado de suciedad y mugre. Creció anhelando una casa limpia y, como resultado, no puede soportar la vista de la suciedad en los muros de Paradis.

6 - ¿Cómo le gusta su té?

Curiosamente, los fanáticos han recibido muchas declaraciones de Isayama (el autor de la serie) sobre cómo a Levi le gusta beber su té, quizás su bebida favorita al menos en el manga, ya que se muestra bebiéndola con frecuencia.

De hecho, Isayama pensó que era importante que los fanáticos supieran que si alguna vez Levi tuviera una vida diferente en lugar de la que vive actualmente matando titanes, realmente le gustaría abrir una tienda de té.

5 - Extraña forma de empuñar la espada

Una de las cosas que los fanáticos de la serie notarán sobre el estilo de lucha de Levi desde el principio es que tiene una postura de lucha muy singular, además de sostener su espada de una manera bastante extraña. Él la sostiene al revés en su mano derecha, haciendo que su espada sobresalga por detrás de su espalda en lugar de sostenerla al frente, según para utilizar ataques giratorios.

4 - No se lleva con otros Ackerman

Algo que siempre ha desconcertado a los fanáticos sobre Levi es que no tiene una gran relación con nadie más en su familia, a pesar del hecho de que crecer en la clandestinidad y lidiar con los problemas de los Titanes constantemente a su alrededor podría haber puesto tensión en esas relaciones. Con frecuencia se enfrentó con Mikasa, pero los fanáticos luego ven que este rencor se ha eliminado.

3 - ¿Por qué es tan poderoso?

Hay algunas cosas que influyen en la fuerza que Levi muestra a lo largo de sus peleas con los Titanes y con muchos de los humanos que se cruzan con él. Uno de ellos, es el hecho de que su línea de sangre en realidad se creó para tener la fuerza de los Titanes y al mismo tiempo poder seguir siendo humano. El otro es el hecho de que entrenó con Kenny, un poderoso luchador y miembro del Clan Ackerman.

2 - ¿Por qué no se volvió malvado?

Una de las cosas que no tiene mucho sentido sobre Levi, es el hecho de que pasó toneladas y toneladas de tiempo con Kenny Ackerman, quien más tarde se reveló que era el tío de Levi. Kenny es bien conocido por ser una auténtica bestia, que valora el poder sobre la vida humana. De alguna manera, después de haber sido criado básicamente por su tío, Levi logra evitar las mismas motivaciones.

1 - ¿Por qué Levi no duerme?

Algunos fanáticos han notado que Levi realmente no duerme mucho en absoluto. Con frecuencia aparece por la noche, ya sea que esté en una misión o no. Incluso cuando las cosas son más o menos seguras, el público ve que solo recibe 2 o 3 horas por noche.

Una de las razones por las que no duerme mucho es que padece de insomnio, pero también ve el sueño como algo que no es un evento, una pérdida de tiempo, a pesar de que es necesario para la supervivencia humana en el mundo de Shingeki no Kyojin.