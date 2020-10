Shingeki no Kyojin: ¿Por qué Eren dejó libres a sus amigos?

El final del anime de Shingeki no Kyojin está cada vez más cerca , con Eren Jaeger adquiriendo el poder del Titán fundador en un intento por poner fin a la larga guerra entre Marley y Eldia al erradicar a cualquiera que no tenga sangre Eldiana corriendo por sus venas, pero con el Survey Corps tratando de detenerlo, sus antiguos amigos están confundidos en cuanto a por qué los deja vivir.

El poder del Titán fundador le permite a Eren controlar a todos los titán de la Tierra, incluidos los titanes Colossal, Armored y Jaw , por nombrar algunos, por lo que Jaeger explica por qué deja que sus amigos sigan enloqueciendo.

Las revelaciones ocurren en el episodio 133 del manga.

¡Advertencia! Si aún no has leído el capítulo 133 del manga de Shingeki no Kyojin, es posible que desees mantenerte alejado del resto de este artículo.

Eren quería que sus amigos fueran libres

Mientras la nueva versión del Survey Corps, que consta de soldados de Marley y Eldia, viaja hacia Eren Jaeger en un intento por detener su "plan de eutanasia", se encuentran con el ex protagonista de la serie a través de su "paisaje mental".

Arrastrando a sus antiguos amigos en un encuentro cara a cara, Eren explica que no está buscando controlarlos con el poder del Titán Fundador, sino que quiere que se deleiten con su "libertad" y si las dos fuerzas deben entrar en juego. contacto, que así sea.

�������������� ��������������: AOT Manga



Attack on Titan chapter 133 crushed my poor little heart. �� pic.twitter.com/1nYPAtAOMA — 泣き虫ART �� Concept Moon (@NakimushiArt) October 8, 2020

Como explica Eren, al lado del primer Titán Fundador en Ymir, ha "robado la libertad del mundo" al desatar el Rumbling sobre la gente de Marley, pero no quiere hacer lo mismo con sus amigos.

Si esto es por respeto a su antigua amistad, o el deseo secreto de Eren de que sus amigos lo detengan en sus esfuerzos por cometer un genocidio masivo, depende de tu propia interpretación al final del día, pero definitivamente muestra que terminar con esto una charla pacífica no será el camino a seguir.

Te puede interesar:Attack On Titan y Nanatzu no Taizai tienen un crossover oficial (VIDEO)

¡Con la cuarta y última temporada buscando traducir estos eventos oscuros, será increíble ver cómo Studio MAPPA puede traducir estos ritmos de la historia en el anime de Shingeki no Kyojin!